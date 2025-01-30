Гапшис уже пользуется телефоном и может регулярно покидать колонию

Департамент тюрем информировал Delfi, что Масюлис и КУрлянскис находятся в колонии полуоткрытого типа. К ним неограниченно могут ходить посетители, они могут звонить, сколько хотят, каждый день 4 часа могут гулять и готовить себе еду.

Когда они проведут за решеткой четверть срока, смогут просить перевести их в колонию открытого типа.

Масюлис и Курлянскис были приговорены к 5,5 годам лишения свободы, четверть срока истечет в апреле 2025 года.

Гапшис был приговорен к 4 годам и трем месяцам лишения свободы, недавно его уже перевели в колонию открытого типа.