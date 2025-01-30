Гапшис уже пользуется телефоном и может регулярно покидать колонию

Департамент тюрем информировал Delfi, что Масюлис и КУрлянскис находятся в колонии полуоткрытого типа. К ним неограниченно могут ходить посетители, они могут звонить, сколько хотят, каждый день 4 часа могут гулять и готовить себе еду.
Когда они проведут за решеткой четверть срока, смогут просить перевести их в колонию открытого типа.
Масюлис и Курлянскис были приговорены к 5,5 годам лишения свободы, четверть срока истечет в апреле 2025 года.
Гапшис был приговорен к 4 годам и трем месяцам лишения свободы, недавно его уже перевели в колонию открытого типа.
Там он может пользоваться телефоном, интернетом, видеться с другими людьми. С разрешения работников он может не больше чем на 14 часов покидать место лишения свободы, если едет на работу, учебу или к врачу, раз в неделю на два дня он может уезжать домой.
Delfi звонил Гапшису, но тот сказал, что в данный момент занят, поэтому говорить не может, обещал перезвонить.
По закону, все осужденные по делу MG Baltic, отбыв половину срока наказания, могут просить суд дать им условный срок и выйти на волю с браслетом.
Delfi напоминает, что агенты Службы спецрасследований (ССР) следили за Курлянскисом и Масюлисом с 23 сентября 2015 года.
ССР зафиксировали, что за взятку Масюлис обещал оказать влияние на чиновников и политиков, чтобы были приняты решения выгодные концерну MG Baltic.
10 мая 2016 года после обеда, около 16 ч., на стоянке около парламента тогдашнему депутату Масюлису вице-президент MG Baltic Курлянскис передал коробку от водки.
Политик оставил ее в автомобиле и пошел в парламент. В это время, получив санкцию суда, сотрудники ССР открыли автомобиль и обнаружили в коробке 90 000 евро, еще 16 200 евро были найдены в конверте, находившемся в чемодане. Сотрудники ССР пометили деньги.
Через два дня эти деньги агенты ССР нашли дома у Масюлиса.
Во время задержания обыски провели не только в домах Масюлиса и Курлянскиса, но и в их автомобилях, на рабочих местах, в офисе партии.
Вскоре после этого провели обыски у „трудовика“ Витаутаса Гапшиса, подозревали, что он тоже мог участвовать в коррупции. Гапшиса обвинили в том, что он взял взятку в размере 27 100 евро.
Обвинения были предъявлены и трем юридическим лицам – MG Baltic (сейчас – MG Grupė), Движению либералов и Партии труда.
Окончательное решение по этому делу Верховный суд Литвы принял 24 октября 2024 года.