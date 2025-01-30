2025.01.30 07:04

Гапшис уже пользуется телефоном и может регулярно покидать колонию

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Vytautas Gapšys, Eligijus Masiulis, Raimondas Kurlianskis
Vytautas Gapšys, Eligijus Masiulis, Raimondas Kurlianskis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

С ноября 2023 г. осужденные по делу о коррупции MG Baltic Раймондас Курлянскис, Элигиюс Масюлис и Витаутас Гапшис находятся в местах лишения свободы. Однако сейчас они уже пользуются облегченным режимом. Гапшис уже находится в колонии открытого типа, вероятно, в ближайшее время там окажутся и другие его собраться по несчастью.

Департамент тюрем информировал Delfi, что Масюлис и КУрлянскис находятся в колонии полуоткрытого типа. К ним неограниченно могут ходить посетители, они могут звонить, сколько хотят, каждый день 4 часа могут гулять и готовить себе еду.

Когда они проведут за решеткой четверть срока, смогут просить перевести их в колонию открытого типа.

Масюлис и Курлянскис были приговорены к 5,5 годам лишения свободы, четверть срока истечет в апреле 2025 года.

Гапшис был приговорен к 4 годам и трем месяцам лишения свободы, недавно его уже перевели в колонию открытого типа.

Там он может пользоваться телефоном, интернетом, видеться с другими людьми. С разрешения работников он может не больше чем на 14 часов покидать место лишения свободы, если едет на работу, учебу или к врачу, раз в неделю на два дня он может уезжать домой.

Delfi звонил Гапшису, но тот сказал, что в данный момент занят, поэтому говорить не может, обещал перезвонить.

По закону, все осужденные по делу MG Baltic, отбыв половину срока наказания, могут просить суд дать им условный срок и выйти на волю с браслетом.

Delfi напоминает, что агенты Службы спецрасследований (ССР) следили за Курлянскисом и Масюлисом с 23 сентября 2015 года.

ССР зафиксировали, что за взятку Масюлис обещал оказать влияние на чиновников и политиков, чтобы были приняты решения выгодные концерну MG Baltic.

10 мая 2016 года после обеда, около 16 ч., на стоянке около парламента тогдашнему депутату Масюлису вице-президент MG Baltic Курлянскис передал коробку от водки.

Политик оставил ее в автомобиле и пошел в парламент. В это время, получив санкцию суда, сотрудники ССР открыли автомобиль и обнаружили в коробке 90 000 евро, еще 16 200 евро были найдены в конверте, находившемся в чемодане. Сотрудники ССР пометили деньги.

Через два дня эти деньги агенты ССР нашли дома у Масюлиса.

Во время задержания обыски провели не только в домах Масюлиса и Курлянскиса, но и в их автомобилях, на рабочих местах, в офисе партии.

Вскоре после этого провели обыски у „трудовика“ Витаутаса Гапшиса, подозревали, что он тоже мог участвовать в коррупции. Гапшиса обвинили в том, что он взял взятку в размере 27 100 евро.

Обвинения были предъявлены и трем юридическим лицам – MG Baltic (сейчас – MG Grupė), Движению либералов и Партии труда.

Окончательное решение по этому делу Верховный суд Литвы принял 24 октября 2024 года.

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