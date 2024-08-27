2024.08.27 11:09

Фотографы Delfi зафиксировали: в Вильнюсском районе сносят дом Антанаса Босаса

 
ru.DELFI.lt

27 августа фотографы Delfi зафиксировали, что в Вильнюсском районе, в деревне Аукштуоле, сносят нелегально построенный дом миллионера Антанаса Босаса.

В начале 2024 года Верховный суд Литвы признал, что дом был построен нелегально и должен быть снесен. Выяснилось, что разрешение на строительство дома было выдано нелегально.

Суд отметил, что виноват в этом выдавший разрешение на строительство муниципалитет.

Верховный суд Литвы 11 января постановил, что дом должен быть снесен в течение 6 месяцев, 90% расходов на снос должен компенсировать муниципалитет Вильнюсского района.

По предварительным подсчетам, снос обойдется в 150 000 евро. Адвокат Босаса Ирмантас Бальсис тогда сказал СМИ, что предприниматель выполнит постановление суда. То же самое повторил и сам Босас.

Вопрос законности строительства этого дома возник уже в начале строительных работ.

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