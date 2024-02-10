Фотографу удалось сделать снимки необычного животного

Ланей в Литву завезли, чтобы на них охотиться, рассказал натуралист Дейвидас Макавичюс.

"Они бывают черного, рыжего цвета. Может быть, купили белую лань, а может это альбинос или лейкист. Если глаза красные - альбинос, но на таком расстоянии трудно разглядеть. Потомки белой лани необязательно будут белыми, это генетическая мутация", – сказал он.

По его словам, белый цвет для животных в дикой природе - неестественное явление.

Такие особи обычно гибнут рано, редко достигают зрелого возраста.