Фотограф снял на видео шакалов: они поселились в Литве

„Сначала я подумал, что это волки и обрадовался, но посмотрев видео дома, понял, что все гораздо интереснее. Это шакалы“, – сказал Чепулис.

„Основные признаки: размер, форма морды, цвет шерсти, черный пушистый хвост.

Нет, шакалы никогда не были инвазивными. Они естественным образом (и уже давно) распространяются в Литве.

Нет, они не опасны для людей. Они очень осторожны.

Их видели в Бержайском районе, в дельте Немана. Там они выводят потомство“, – писал Чепулис.