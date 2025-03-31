2025.03.31 11:56

Фотограф снял на видео шакалов: они поселились в Литве

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
M. Čepulio užfiksuoti šakalai
M. Čepulio užfiksuoti šakalai
ФОТО: Stopkadras

Фотограф Марюс Чепулис поделился видео, на котором запечатлел шакалов. Он сказал, что эти хищники уже естественным образом размножаются и распространяются на территории Литвы.

„Сначала я подумал, что это волки и обрадовался, но посмотрев видео дома, понял, что все гораздо интереснее. Это шакалы“, – сказал Чепулис.

„Основные признаки: размер, форма морды, цвет шерсти, черный пушистый хвост.

Нет, шакалы никогда не были инвазивными. Они естественным образом (и уже давно) распространяются в Литве.

Нет, они не опасны для людей. Они очень осторожны.

Их видели в Бержайском районе, в дельте Немана. Там они выводят потомство“, – писал Чепулис.

Видео было сделано в минувшую субботу.

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