2025.01.09 07:21

Фотограф поделился уникальными кадрами из жизни волчат: такое с близкого расстояния не увидишь

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt

Фотограф Дарюс Бабялис поделился уникальным видео из жизни волчат. Видео сделано в сентябре в Шакяйском районе.

На видео можно увидеть игры волчат, поиски грызунов.

Волк - проживающий на территории Литвы хищник. Очень много волков в Литве было в 17 и в начале 19 в., позже их число снизилось (из-за охоты).

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