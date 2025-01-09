Фотограф поделился уникальными кадрами из жизни волчат: такое с близкого расстояния не увидишь

На видео можно увидеть игры волчат, поиски грызунов.
Волк - проживающий на территории Литвы хищник. Очень много волков в Литве было в 17 и в начале 19 в., позже их число снизилось (из-за охоты).
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Фотограф Дарюс Бабялис поделился уникальным видео из жизни волчат. Видео сделано в сентябре в Шакяйском районе.
На видео можно увидеть игры волчат, поиски грызунов.
Волк - проживающий на территории Литвы хищник. Очень много волков в Литве было в 17 и в начале 19 в., позже их число снизилось (из-за охоты).