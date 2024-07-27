ФОТО. Участники фестиваля в Дзукии соревновались в сбивании масла

В пятницу вечером гости Лаздияйского края не только дегустировали хлеб из нового урожая, но и танцевали до ночи. В соревновании по сбиванию масла приняли участие представители шести сельских общин. Организаторы раздали каждому по баночке сливок, которые нужно было энергично взбивать руками, чтобы образовалось масло. Мужчины общин тоже хотели посоревноваться в сбивании масла, но организаторы праздника пригласили их загружать сено в стога.

Первыми масло взбили представители сельской общины Гягутес. Однако призы от вице-мэра Лаздияйского района Далюса Моцкявичюса получили все команды, также призов удостоились несколько членов Сейма, участвовавших в праздновании. Также были награждены все принявшие участие в торжестве Оны и Онутес, которые ранее зарегистрировались в ежегодной пополняющейся книге, посвященной этому имени, и сфотографировались на берегу озера Дусес. А потом их всех вывели потанцевать, чтобы никто из них не остался без внимания.