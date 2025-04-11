Фонд соцстраха: 83 000 жителей еще не прочитали сообщения о вовлечении в дополнительное пенсионное накопление

Сообщения „Содры“ о пенсионном накоплении в этом году получили 236 000 человек. Из них 100 304 вовлечены в систему. Это люди младше 40 лет. По закону их автоматически включают в систему каждых три года, пока им не исполнится 40 лет.
Другая группа, получивших в этом году сообщение „Содры“ - это люди, которые до 30 июня 2019 г. на неопределенный срок остановили участие в накоплении. Ранее они были участниками пенсионного накопления, их деньги остались в фондах, однако во время реформы они решили остановить участие. Таких людей 135 351.
До сих пор почти 65% всех людей, получивших уведомления „Содры“, уже ознакомились с ней. Оставшиеся 35% еще не читали сообщения.
Важно напомнить, что если до 30 июня человек не откажется от участия в накоплении, то он станет участником системы.
Чтобы узнать, включили ли вас в систему - откройте свой кабинет на сайте „Содры“: www.sodra.lt/gyventojui, там вы найдете всю актуальную информацию.
Жителям уже выслали по два сообщения в их личный кабинет на сайте „Содры“. Первое поступило в начале января, а второе - в марте. Если человек указал эл. почту, сообщение придет и на эл. почту.
Кроме того, „Содра“ дополнительно информирует жителей автоматическими звонками – в марте позвонили 80 000 человек.
До 30 июня жителей еще раз информируют о вовлечении в систему.
Что делать, если вы получили такое сообщение? Есть три варианта.
Если хотите участвовать, то ничего делать не надо. С 1 июля 2025 г. вы станете частью системы автоматически.
Если хотите, можете до 30 июня сами выбрать компанию, в которой хотите копить деньги.
Если вы не хотите участвовать в системе, до 30 июня подайте соответствующее заявление по интернету или в отделе обслуживания „Содры“.