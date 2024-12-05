Фонд социального страхования призывает к бдительности: участились случаи телефонного мошенничества

В связи с участившимся в последнее время ложными звонками от имени сотрудников фонд социального страхования Литвы "Содры", учреждение призывает граждан сохранять бдительность. Как заявили в "Содре“, мошенники, звонящие с различных номеров, как правило разговаривают по-русски, иногда по-литовски. Они представляются сотрудниками фонда и просят личные данные жителей. Также они могут сообщить о возможности перерасчета пенсионного стажа или перерасчета больничных выплат.