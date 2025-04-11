Фонд социального страхования: 83 000 жителей еще не прочитали сообщения о вовлечение в дополнительное пенсионное накопление

Сообщения „Содры“ о пенсионном накоплении в этом году получили 236 000 человек. Из них 100 304 вовлечены в систему. Это люди младше 40 лет. По закону их автоматически включают в систему каждых три года, пока им не исполнится 40 лет.

Другая группа, получивших в этом году сообщение „Содры“ - это люди, которые до 30 июня 2019 г. на неопределенный срок остановили участие в накоплении. Ранее они были участниками пенсионного накопления, их деньги остались в фондах, однако во время реформы они решили остановить участие. Таких людей 135 351.

До сих пор почти 65% всех людей, получивших уведомления „Содры“, уже ознакомились с ней. Оставшиеся 35% еще не читали сообщения.