2024.05.09 09:52

Финишная прямая президентских выборов в Литве: что показывают данные последнего опроса

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Kandidatai į prezidentus
Kandidatai į prezidentus
ФОТО: DELFI montažas

До президентских выборов осталось несколько дней, По заказу портала Delfi компания Spinter tyrimai 17–25 апреля провела опрос, чтобы узнать, за кого намерены голосовать респонденты.

Лидером рейтинга остается действующий президент Гитанас Науседа (в марте 30,4%, в апреле – 29,1%).

На втором месте – премьер-министр Ингрида Шимоните (в марте 10,1%, в апреле – 14,2%).

Далее идет адвокат Игнас Вегеле: в марте 11,9% в апреле – 12,7%.

На четвертом месте – кандидат Парти свободы Дайнюс Жалимас (в марте 5,8%, в апреле – 6,1%).

На пятой позиции – экс-депутат Ремигиюс Жемайтайтис (в марте 4,2%, в апреле – 5,8%).

Далее идет самовыдвиженец врач Эдуардас Вайткус (в марте 2,6%, в апреле – 5,2%).

На седьмом месте – кандидат оппозиционного демократического союза "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас (в марте 1,5%, в апреле – 2,6%).

На последнем месте рейтинга - лидер Партии труда Андрюс Мазуронис (в марте 0,7%, в апреле – 1,3%).

В марте 8,1%, а в апреле – 7,8% респондентов не планировали голосовать вообще. В марте 16,2%, а в апреле – 15,2% не знали за кого голосовать.

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