Финансирование исторических зданий: Вильнюс оплатит реставрацию фасадов и балконов

"Вильнюс богат уникальной архитектурой, но время наложило на нее свой отпечаток, и многие исторические здания нашего города находятся в незавидном состоянии. Именно вид этих мест создает первое впечатление о столице, поэтому мы предлагаем помощь самоуправления в обновлении его культурного наследия. Я призываю жителей столицы воспользоваться этой поддержкой, чтобы и жить в исторических зданиях было комфортнее, и сохранить характер города", – говорит мэр города Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Новый порядок был утвержден Вильнюсским городским советом.
Как указывается в сообщении столичного самоуправления, с 2018 года на средства поддержки уже отреставрировано более 100 объектов культурного наследия, а также зданий или частей зданий в зонах культурного наследия. Ремонт балконов поддерживается с 2015 года, и за это время было отремонтировано более тысячи балконов.
"До сих пор поддержка оказывалась в основном зданиям в Старом городе. Мы хотим, чтобы жители зданий, расположенных в других зонах культурного наследия, в том числе и вдали от центральной части города, воспользовались предлагаемыми самоуправлением льготами", – призывает глава Отдела охраны культурного наследия Вильнюсского городского самоуправления Доната Армакаускайте.
Новая программа "Наследие Вильнюса" объединяет три существовавшие до сих пор схемы финансирования: поддержку внешнего управления зданиями в Старом городе, поддержку внешнего управления зданиями культурного наследия на объектах культурного наследия (Антакальнис, Науяместис, Жверинас, Колония Расу, Шнипишкес) и поддержку управления балконами в ветхом состоянии, а также предлагает более целенаправленный подход к управлению исторической деревянной архитектурой. Одно из направлений финансирования посвящено реставрации подлинных деревянных окон и дверей или восстановлению тех, которые не сохранились, на основе иконографического материала.
Поддержка оказывается не только зданиям, включенным в Реестр культурных ценностей, но и зданиям, расположенным на территории объектов культурного наследия, таких как Старый город, Антакальнис, Науяместис, Жверинас, Колония Расу, Тупутишкес, Скансенас, Пиромонтас.
Армакаускайте призывает владельцев деревянных зданий воспользоваться поддержкой.
"В Антакальнисе, Жверинасе, Шнипишкес, Ужуписе и других районах можно найти действительно исключительную деревянную архитектуру. В настоящее время Европа переживает ренессанс деревянной архитектуры, а качество наших мастеров по дереву соответствует мировому уровню. Это подтверждает и тот факт, что Музей деревянного зодчества города Вильнюса получил несколько наград за работу над зданием на улице Полоцко, 52", – сказала Армакаускайте.
По ее мнению, исторические здания деревянного зодчества, приспособленные к жизни и сохранившие свою уникальность, обогащают город и создают особую атмосферу.
Частичное финансирование могут получить владельцы зданий – жители, предприятия, и управляющие зданиями – сообщества, управляющие зданиями.
Как указывают в сообщении, средства поддержки могут быть направлены на ремонт всего фасада и кровли здания, балконов и других элементов фасада многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии, а также на ремонт или восстановление подлинных деревянных окон и их рам, ставней, дверей и их металлических элементов в зданиях, расположенных на территории объектов культурного наследия.
Самоуправление берет на себя 60% расходов на ремонт фасадов зданий, включенных в реестр культурных ценностей и расположенных на объектах культурного наследия, и 80% расходов на ремонт балконов и других элементов фасада, находящихся в аварийном состоянии. При реконструкции зданий ценной деревянной архитектуры будет покрываться 70% расходов на управление. Для этих зданий частично финансируются все работы по управлению, за исключением внутренней отделки, утепления, установки новых перегородок, монтажа, ремонта или реконструкции систем отопления, канализации и водоснабжения. При необходимости муниципалитет также профинансирует до 70% расходов на проектирование, исследования и экспертизу.
Для реставрации или обновления деревянных окон и дверей предоставляется фиксированная сумма поддержки: 900 евро за реставрацию или обновление 1 кв. м окон и их элементов и 8000 евро за реставрацию или обновление дверей.
Конкурс заявок в новом режиме будет объявлен с начала января следующего года. Контракты, заключенные в этом году, также останутся в силе, и финансирование будет предоставляться на тех же условиях, что и раньше.
Ежегодно Вильнюсский муниципалитет выделяет почти 1 млн. евро на обновление фасадов исторических зданий, однако потребность в них гораздо больше. Только в прошлом году было подано 75 заявок на частичное финансирование.
Поддержка находится в ведении Вильнюсского агентства по управлению Старым городом.