Финал "Евровидения-2024" в Мальмё: Сильвестр Белт выступил пятым

Как заявил организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз (ЕВС) причиной дисквалификации стало "неподобающее поведение" исполнителя. Жалобу на него в шведскую полицию подала сотрудница съемочной группы конкурса. О подробностях инцидента ЕВС не сообщает. Но нидерландский вещатель Avrotros уже назвал эти меры "непропорциональными".
Предствитель Литвы Сильвестр Белт выступил пятым. Публика встретила его овациями.
Участие Израиля в "Евровидении"
Однако главные споры на "Евровидении" в Мальмё развернулись вокруг участия Израиля в конкурсе. До его начала Европейский вещательный союз отверг требования исключить Израиль из "Евровидения" за военные действия в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС. В дни проведения конкурса ЕВС запретил участникам демонстрировать антивоенные лозунги и символы солидарности с палестинцами.
В знак протеста против этого решения некоторые исполнители не стали выходить на сцену во время представления участников на репетиции финального шоу 11 мая. А Bambie Thug из Ирландии не стала репетировать на сцене и свое финальное выступление. Сообщается о том, что перед трансляцией финала в прямом эфире Европейский вещательный союз вел интенсивные переговоры со многими национальными телекомпаниями.
Под особым давлением на "Евровидении" - представительница Израиля Эден Голан. Из соображений безопасности она и члены израильской делегации покидают гостиницу только для репетиций и выступлений на конкурсе. Во время исполнения песни Голан в зале отчетливо слышны свист и другие проявления недовольства. Несмотря на это после второго полуфинала конкурса она поднялась на второе место в рейтингах букмекеров.