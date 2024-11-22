2024.11.22 16:14

Фиксируют очень высокий снежный покров в Тельшяй: так много снега редко бывает и глубокой зимой

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Sniegas Telšiuose
Sniegas Telšiuose
ФОТО: Delfi koliažas

В Западной Литве с самого утра шел снег. Выпало большое количество осадков. Особенно много снега лежит в Тельшяй.

Рима из Тельшяй поделилась сделанными в пятницу фотографиями. В 8:40 ч. толщина снежного покрова местами уже достигала 28 см. По словам женщины, в 9:25 ч. снег перестал идти.

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