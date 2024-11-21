Фигуристка Эллисон Рид получила литовское гражданство

Рид получила гражданство в порядке исключения за заслуги перед Литвой. Рекомендации предоставить гражданство подали Литовский национальный олимпийский комитет, Литовская федерация фигурного катания, посольство Литвы в Канаде, председатель Канадской общины литовцев.

„Пара Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса за 7 лет добилась высоких результатов, самый значительный из них – бронза чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году. Представляя Литву, Рид делает имя страны известным в мире, помогает повышать авторитет нашей страны на международной арене“, – сказал президент.

18 ноября президент встретился с Рид и обсудил ее спортивную карьеру и победы, завоеванные для Литвы, связи с Литвой и решительность отстаивать имя страны в будущем.

В рекомендации подчеркивается деятельность Рид в канадской общине, ее связи с Литвой и прогресс в изучении литовского языка.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Рид обращалась за литовским гражданством в третий раз, и на этот раз получила его.

Напомним, что американская фигуристка Рид, завоевавшая в январе бронзовую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, подавала заявление о предоставлении ей литовского гражданства в порядке исключения в третий раз.