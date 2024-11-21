2024.11.21 11:26

Фигуристка Эллисон Рид получила литовское гражданство

 
ru.DELFI.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа, руководствуясь Конституцией, законом о граждантстве и с учетом рекомендации Комиссии по вопросам гражданства, подписал декрет о предоставлении в порядке исключения литовского гражданства американской фигуристке Эллисон Рид.

18 ноября президент встретился с Рид и обсудил ее спортивную карьеру и победы, завоеванные для Литвы, связи с Литвой и решительность отстаивать имя страны в будущем.

„Пара Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса за 7 лет добилась высоких результатов, самый значительный из них – бронза чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году. Представляя Литву, Рид делает имя страны известным в мире, помогает повышать авторитет нашей страны на международной арене“, – сказал президент.

Рид получила гражданство в порядке исключения за заслуги перед Литвой. Рекомендации предоставить гражданство подали Литовский национальный олимпийский комитет, Литовская федерация фигурного катания, посольство Литвы в Канаде, председатель Канадской общины литовцев.

В рекомендации подчеркивается деятельность Рид в канадской общине, ее связи с Литвой и прогресс в изучении литовского языка.

Рид обращалась за литовским гражданством в третий раз, и на этот раз получила его.

Напомним, что американская фигуристка Рид, завоевавшая в январе бронзовую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, подавала заявление о предоставлении ей литовского гражданства в порядке исключения в третий раз.

После достижений пары фигуристов в публичном пространстве и социальных сетях появились призывы предоставить Рид гражданство. 16 января президенту Науседе было направлено обращение 34 членов Сейма с просьбой предоставить фигуристке гражданство. Рид уже дважды обращалась к президенту с просьбой предоставить ей литовское гражданство в порядке исключения. В последний раз отсутствие граждантства помешало паре принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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