Фигуристка Эллисон Рид дала присягу и стала гражданкой Литвы

„Искренне поздравляем Эллисон Рид! Желаем и в будущем побеждать от имени Литвы на самых ярких спортивных аренах, включая олимпийские“, – написали в Facebook представители посольства Литвы в Оттаве.
Президент Литвы Гитанас Науседа, руководствуясь Конституцией, законом о граждантстве и с учетом рекомендации Комиссии по вопросам гражданства, в ноябре подписал декрет о предоставлении в порядке исключения литовского гражданства американской фигуристке Эллисон Рид.
18 ноября президент встретился с Рид и обсудил ее спортивную карьеру и победы, завоеванные для Литвы, связи с Литвой и решительность отстаивать имя страны в будущем. „Пара Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса за 7 лет добилась высоких результатов, самый значительный из них – бронза чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году.
Представляя Литву, Рид делает имя страны
Рид получила гражданство в порядке исключения за заслуги перед Литвой. Рекомендации предоставить гражданство подали Литовский национальный олимпийский комитет, Литовская федерация фигурного катания, посольство Литвы в Канаде, председатель Канадской общины литовцев.
В рекомендации подчеркивается деятельность Рид в канадской общине, ее связи с Литвой и прогресс в изучении литовского языка.
Рид обращалась за литовским гражданством в третий раз, и на этот раз получила его. Напомним, что американская фигуристка Рид, завоевавшая в январе бронзовую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, подавала заявление о предоставлении ей литовского гражданства в порядке исключения в третий раз.