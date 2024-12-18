Фигуристка Эллисон Рид дала присягу и стала гражданкой Литвы

В рекомендации подчеркивается деятельность Рид в канадской общине, ее связи с Литвой и прогресс в изучении литовского языка.

Рид обращалась за литовским гражданством в третий раз, и на этот раз получила его. Напомним, что американская фигуристка Рид, завоевавшая в январе бронзовую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, подавала заявление о предоставлении ей литовского гражданства в порядке исключения в третий раз.