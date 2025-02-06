Февральские пенсии и выплаты: некоторых получателей ждут перемены

Однако некоторые люди могут в феврале получить меньше денег, чем в январе. Причина – разный порядок выплат, сами пенсии стали больше, однако из-за графика их выплат они в феврале могут быть меньше.
В зависимости от места жительства и способа получения выплат пенсии начинают выплачивать с 7 февраля и платят до 26 февраля.
Почему одни пенсии увеличили с января, а другие - с февраля
С января уже платят индексированные пенсии по старости, по инвалидности, вдовьи пенсии и другие пенсии, а также выплаты для одиноких людей. Все эти пенсии платят за текущий месяц.
Между тем досрочные пенсии, пособия к пенсиям, пенсии пострадавших лиц, ученых, служащих и военных, государственные пенсии первой и второй степени выплачивают за прошлый месяц, а не за текущий. Поэтому в январе их получатели получили деньги за декабрь и еще не ощутили изменений, повышенные пенсии им выплатят в феврале.
Получатели небольших пенсий получают надбавки – что надо знать
Получателем пенсий в Литве, если пенсии небольшие, выплачивают надбавки. Такие надбавки платят получателем пенсий по старости и инвалидности (если трудоспособность меньше 60%). У людей, у которых есть необходимый стаж, общая сумма всех пенсий не может быть ниже минимальных потребностей. В прошлом году эта сумма была 446 евро, а в 2025 увеличилась до 450 евро.
Если у человека есть необходимый стаж, ему доплачивают столько денег. сколько требуется до 450 евро. Если у человека есть минимальный стаж, но нет необходимого, то надбавка будет меньше.
Например, пенсия человека с необходимым стажем в 2024 г. была 380 евро – меньше 446 евро, поэтому ему доплачивают 66 евро.
После индексирования в январе 2025 г. его пенсия выросла до 423 евро, ему доплатят 27 евро.
Важно: Пенсии платят за текущий месяц, а надбавки – за прошлый. Поэтому человеку выплатят следующие суммы:
В декабре выплатили пенсию за декабрь (380 евро) и надбавку за ноябрь (66 евро) – итого 446 евро.
В январе увеличенную выплатили пенсию за январь (423 евро) и надбавку за декабрь (66 евро), итого – 489 евро.
В феврале выплатят февральскую пенсию (423 евро) и надбавку за январь (27 евро), итого – 450 евро.
Перемены ждут получателей пенсионных пособий
До начала этого года пенсионные пособия сиротам, пособия-компенсации и пособия инвалидам не могли выплачивать вместе с пенсией по старости – таким людям платили одну из двух пенсий (которая больше).
После того как с 1 января 2025 года изменился закон о пенсионных пособиях, все получателям выплат и пенсионных пособий начали платить и другие пенсии, если они уже были назначены. Пособия сейчас считают как разницу между пенсией и пенсионным пособием.
Например, если человек стал инвалидом до 24 лет и уровень трудоспособности составляет 45%, то в 2024 г. он получал пенсию по инвалидности в размере 166,79 евро. Пенсионное пособие по инвалидности тогда составляло 197 евро, поэтому он выбрал его, ведь оно больше.
С 1 января 2025 г. без дополнительных заявлений этому человеку возобновят выплату пенсии по инвалидности (после индексирования это 185,03 евро). Поскольку в 2025 г. база пенсионного пособия выросла до 248 евро, этому человеку доплатят разницу между получаемой пенсией и пособием, т.е. 62,97 евро. Общая сумма составит 248 евро.
Важно: пенсионные пособия платят за прошлый месяц, а пенсии – за текущий. Поэтому такому человек выплатят:
В декабре 2024 г. – 197 евро (пенсионное пособие по инвалидности за ноябрь 2024 г).
В январе 2025 г. – 382,03 евро (197 евро пособия по инвалидности за декабрь 2024 г. + 185,03 евро пенсии по инвалидности за январь 2025 г).
В феврале 2025 г. – 248 евро (62,97 евро пособия по инвалидности за январь [248 евро – 185,03 евро] + 185,03 евро пенсии по инвалидности за февраль).
Досрочные пенсии после индексирования уменьшаются
Досрочные пенсии индексируются как и другие пенсии, однако после индексирования их снижают на 0,32% за каждый месяц досрочного выхода на пенсию.
Например, человеку досрочная пенсия назначена в январе 2024 г. на 24 месяца – до декабря 2025 г. Ему насчитали пенсию 600 евро, но снизили на 7,68% (0,32% × 24), поэтому в 2024 г. его пенсия была 553,92 евро.
В 2025 г. после индексирования пенсия увеличилась на 617,06 евро, но ее опять уменьшили на 7,68%, поэтому он будет получать 569,66 евро.