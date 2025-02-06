Февральские пенсии и выплаты: некоторых получателей ждут перемены

Однако некоторые люди могут в феврале получить меньше денег, чем в январе. Причина – разный порядок выплат, сами пенсии стали больше, однако из-за графика их выплат они в феврале могут быть меньше.

В зависимости от места жительства и способа получения выплат пенсии начинают выплачивать с 7 февраля и платят до 26 февраля.

Почему одни пенсии увеличили с января, а другие - с февраля

С января уже платят индексированные пенсии по старости, по инвалидности, вдовьи пенсии и другие пенсии, а также выплаты для одиноких людей. Все эти пенсии платят за текущий месяц.