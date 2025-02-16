Фестиваль корюшки — цены и местный подход к бизнесу, который может шокировать отдыхающих

Представители AB Smiltynės perkėla сообщили изданию Delfi, что в настоящее время курсируют три парома, хотя в зимний сезон их обычно меньше.
„В зимний сезон обычно курсируют два парома. В настоящее время на дежурстве находится дополнительный экипаж, работают три парома. Насколько нам известно, улица Миниес является самой загруженной, поэтому автомобильные паромы перевозят без расписания“, — рассказал сотрудник администрации АО Smiltynės perkėla. Во время летних каникул для регулирования автомобильного движения используются четыре парома, но их используется больше, поскольку летом в Ниду приезжает гораздо больше людей.
Однако желающих посетить фестиваль корюшки привлекала не только рыба с огуречным запахом, но и необычная ледяная природа, а также освобождение от платы за проезд. Муниципалитет Неринга объявил, что лица, направляющиеся в Нерингу на легковых автомобилях, будут освобождены от уплаты местного въездного сбора с 12.00 часов 14 февраля до 12.00 часов 15 февраля.
Что касается того, как местные предприятия справляются с праздничными днями, у торговцев возникли смешанные чувства. Некоторые сомневались, продадут ли они все, а другие, как, например, продавец хлебобулочных изделий, жаловались, что работы так много, что у них болят спины, и у них даже нет времени наполнить прилавки новой выпечкой.
Замороженная, сырая корюшка стоит от 8 евро за килограмм, а продавец утверждает, что в прошлом году в это же время за них просили в два раза больше. Однако порция этой жареной рыбы везде была одинакова — 10 евро за 7. Психологический предел в одну корюшку в один евро, давно был пройден, и осталась только счастливая цифра „семь“. Рыба стоит от 5 до 7 евро, но это были две неизмеримые вещи — за 5 евро порция практически вдвое меньше. Порция дрожжевых блинов стоит 5 евро.
„В этом году корюшки гораздо меньше, чем в прошлом. Мы практически удвоили цены. Хотя рыбы стало меньше, мы не хотим везти ее домой, пытаемся продать“. — уверяет человек, торгующий корюшкой. „Я хочу, чтобы люди вспоминали свое детство, когда будут покупать мои блины, и имели возможность попробовать их. Тесто мы замешивали вручную и выдерживали в течение 20 часов. Сейчас я живу в Вильнюсе, но хочу переехать в этот регион, и я уже провожу много времени со своей семьей в Прейле“, — сказал пекущий блины Гедиминас.
Вечером возле одного из немногих заведений общественного питания Kuršis выстроилась огромная очередь — поесть здесь особо негде.
Вернемся к местному методу ведения бизнеса, который может довести путешественников до отчаяния. Таковы уловки гостиничного бизнеса. Нам удалось забронировать гостиницу на праздник корюшки не с первого раза. После бронирования на платформе Booking.com через несколько дней я получил электронное письмо о том, что отель отменил бронирование и что деньги будут возвращены в течение нескольких дней. Несколько раз мне приходилось снова искать место для проживания, ведь мне нужно было ехать на работу на праздник. Неофициально говорят, что некоторые отели, таким образом, просто проверяют спрос, и если видят, что цены можно повысить, то просто отменяют размещение тем, кто забронировал более дешевое жилье. Планирование поездки на самый дорогой курорт Литвы становится все сложнее.