Фестиваль корюшки — цены и местный подход к бизнесу, который может шокировать отдыхающих

„В этом году корюшки гораздо меньше, чем в прошлом. Мы практически удвоили цены. Хотя рыбы стало меньше, мы не хотим везти ее домой, пытаемся продать“. — уверяет человек, торгующий корюшкой. „Я хочу, чтобы люди вспоминали свое детство, когда будут покупать мои блины, и имели возможность попробовать их. Тесто мы замешивали вручную и выдерживали в течение 20 часов. Сейчас я живу в Вильнюсе , но хочу переехать в этот регион, и я уже провожу много времени со своей семьей в Прейле“, — сказал пекущий блины Гедиминас.

Вернемся к местному методу ведения бизнеса, который может довести путешественников до отчаяния. Таковы уловки гостиничного бизнеса. Нам удалось забронировать гостиницу на праздник корюшки не с первого раза. После бронирования на платформе Booking.com через несколько дней я получил электронное письмо о том, что отель отменил бронирование и что деньги будут возвращены в течение нескольких дней. Несколько раз мне приходилось снова искать место для проживания, ведь мне нужно было ехать на работу на праздник. Неофициально говорят, что некоторые отели, таким образом, просто проверяют спрос, и если видят, что цены можно повысить, то просто отменяют размещение тем, кто забронировал более дешевое жилье. Планирование поездки на самый дорогой курорт Литвы становится все сложнее.