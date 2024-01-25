Фермеры просят разрешение на продление протеста в столице Литвы

"Мы хотим, чтобы подписали конкретные обязательства, чтобы власти выполнили конкретные обязательства. Мы хотим завершить акцию, подписав документ. Речь идет о соглашении, о котором премьер сказала 19 января. Нужны обязательства и сроки. Например, нужна конкретика в вопросе охраняемых территорий, чтобы не было таких требований без компенсаций, неясно, что они планируют делать с молочным сектором", – сказал организатор акции Игнас Хофманас, председатель ЛСС. По его словам, сейчас есть конкретные решения только по акцизам на дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ.