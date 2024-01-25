Фермеры освистали и советника президента: снова слышалось скандирование "Позор!"

"Президент республики сегодня работает в Расейняй, вчера он работал в Радвилишкисе, где также была...", – начал свою речь советник, но его слова прервали крики и свист.

"Президент всегда встречается с теми, кто хочет говорить о литовском сельском хозяйстве. Президент считает, что сельское хозяйство - стратегическая сфера (...)", – продолжил Неверович и стал перечислять работы президента на благо фермеров. Его слова сопровождались возгласами возмущения.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен обещала фермерам, что на весенней сессии парламент в спешном порядке будет решать проблемы фермеров. Об этом сказал лидер Литовского сельскохозяйственного союза Игнас Хофманас.

По его словам, спикер заметила, что возможен также созыв внеочередной парламентской сессии, если инициативу на себя возьмет оппозиция.

Чмилите-Нильсен заверила, что весеннюю сессию "необходимо начать" с актуальных для фермеров вопросов. Она имела введу зарегистрированные проекты поправок к законам об акцизах.