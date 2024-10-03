Феномен под Каунасом: в кафе – лишь одно блюдо, а очереди стоят всегда

Так каково же правило успеха в сфере общепита?
Первое – неважно, где вы находитесь, важно, что вы предлагаете. Вы можете открыть ресторан в центре города и через пару месяцев обанкротиться.
Важно быть особенным, предлагать что-то эксклюзивное.
Еще один момент - меню.
И вот, что касается меню. Меню шашлычной Šašlykinė в Рингаудай. Более короткого меню не найти нигде в Литве, а, может, и в Европе.
В меню предлагают только свиной шашлык. Можно только выбрать размер порции: маленький, средний или большой.
Гарнир одинаковый: нарезанный огурец, помидор, маринованный лук, рис и хлеб.
Итак, первое правило - заинтересовать клиента своим предложением, быть особенным.
Вторая важная деталь – интерьер.
Не скажешь, что скромный интерьер шашлычной не привлекает богатых клиентов, но их здесь меньшинство. Большая часть клиентов – люди среднего достатка или выше среднего.
Шашлык пришлось ждать долго.
Но вот заказ принесли. Две порции – маленькую и большую.
Маленькая порция – 6,00 евро
Большая порция – 12,00 евро
Шашлык на вкус такой, какой автор статьи с отцом делал в детстве – чувствуется уксус, лук, приправы в маринаде. Вроде бы, ничего необычного. Традиционный литовский вкусный шашлык, сочный, прожаренный. Хлеб к рису напомнил о покойном дедушке, который все ел с хлебом.
Вкусный шашлык без каких-либо наворотов привлекает много клиентов.
Когда автор статьи пришел в шашлычную, отстоял в очереди, уходя, опять увидел очередь.
Шашлычная существует уже больше 10 лет.
Итак, достаточно сложно сказать, в чем секрет успеха этого места и можно ли его повторить в другом городе.