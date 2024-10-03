2024.10.03 07:02

Феномен под Каунасом: в кафе – лишь одно блюдо, а очереди стоят всегда

 
"Жирный кот"
ru.DELFI.lt
Ringaudų šašlykinė
Ringaudų šašlykinė
ФОТО: Riebus katinas | Asmeninis archyvas

Рядом с Каунасом, в Рингаудай, есть шашлычная, в которой всегда люди стоят в очереди, несмотря на то, что здесь готовят только одно блюдо.

Так каково же правило успеха в сфере общепита?

Первое – неважно, где вы находитесь, важно, что вы предлагаете. Вы можете открыть ресторан в центре города и через пару месяцев обанкротиться.

Важно быть особенным, предлагать что-то эксклюзивное.

Еще один момент - меню.

Ringaudų šašlykinės meniu

И вот, что касается меню. Меню шашлычной Šašlykinė в Рингаудай. Более короткого меню не найти нигде в Литве, а, может, и в Европе.

В меню предлагают только свиной шашлык. Можно только выбрать размер порции: маленький, средний или большой.

Гарнир одинаковый: нарезанный огурец, помидор, маринованный лук, рис и хлеб.

Итак, первое правило - заинтересовать клиента своим предложением, быть особенным.

Вторая важная деталь – интерьер.

Не скажешь, что скромный интерьер шашлычной не привлекает богатых клиентов, но их здесь меньшинство. Большая часть клиентов – люди среднего достатка или выше среднего.

Ringaudų šašlykinė

Шашлык пришлось ждать долго.

Šašlykai

Но вот заказ принесли. Две порции – маленькую и большую.

Маленькая порция – 6,00 евро

Большая порция – 12,00 евро

Шашлык на вкус такой, какой автор статьи с отцом делал в детстве – чувствуется уксус, лук, приправы в маринаде. Вроде бы, ничего необычного. Традиционный литовский вкусный шашлык, сочный, прожаренный. Хлеб к рису напомнил о покойном дедушке, который все ел с хлебом.

Вкусный шашлык без каких-либо наворотов привлекает много клиентов.

Когда автор статьи пришел в шашлычную, отстоял в очереди, уходя, опять увидел очередь.

Шашлычная существует уже больше 10 лет.

Limonadas

Итак, достаточно сложно сказать, в чем секрет успеха этого места и можно ли его повторить в другом городе.

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