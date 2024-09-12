ФБК: Невзлин мог быть причастен к подготовке нападения на Волкова в Литве. Бизнесмен это отрицает

В итоге переписку параллельно с ФБК изучали журналист „Проекта/Агентства“ Михаил Маглов и расследователь изданий Der Spiegel и The Insider Христо Грозев. Они утверждают, что переписка достоверная. Сам Невзлин отрицает свою причастность к нападению.
С командой Навального связался человек, который сообщил, что у него есть доказательства причастности Невзлина к нападению на Волкова и других оппозиционеров. Источник сообщил, что Волкова должны были „забить молотками более сильно до инвалидного кресла“, а также похитить и вывезти в Россию.
Переписку с человеком, который называет себя Леонидом Невзлиным, ведет человек, чьи данные совпадают с данными юриста Анатолия Блинова. В конце 1990 — начале 2000-х он мелькал в новостях. Тогда Блинов защищал тележурналиста Сергея Доренко, работал членом совета директоров „Газпром-медиа“, принимал участие в процессе ликвидации телекомпании ТВ-6 (его главным акционером был Борис Березовский). В 2006 году он был осужден на шесть лет колонии общего режима в России за покушение на мошенничество, но вину не признал. Теперь Блинов живет в Польше. Из переписки следует, что именно он организовал нападение на Волкова по заказу Невзлина.
Из переписки становится понятно, что первоначальный план состоял в том, чтобы похитить Волкова в Литве и вывезти его в Россию, согласовав это с ФСБ. В октябре 2023 года Блинов докладывает Невзлину: „Начинаем вести посылку, наблюдать за маршрутом“. „Самое время кончать с дебилом“, – отвечает Невзлин. Обсуждаемая „посылка“ – это Волков, которого надо отправить в Россию.
Собеседник предоставил команде Навального видео, снятые от первого лица участниками нападений на Жданова в Женеве и жену Миронова Александру Петрачкову в Аргентине, а также переписки, в которых человек, записанный как Невзлин, обсуждает с „подрядчиком“ нападение на Волкова.
Расследователи сравнили эти сообщения с теми, что Невзлин отправлял Марии Певчих. „Невзлин пишет в очень специфическом и узнаваемом стиле. <…> И в присланных нам записях стиль этот просматривается“, — говорит в расследовании глава международного Фонда борьбы с коррупцией. Команда Навального также указала, что в сообщениях Невзлина Певчих и тех, что оппозиционерам прислал источник, автор использует одинаковую пунктуацию: „странно ставит тире“ и смайлики без знака пробела после слова, использует слово „твитт“, одинаково пишет время через двоеточие.
Источником расследователей оказался Андрей Матус, которого оппозиционеры называют „решалой“, связанным с ФСБ. По словам самого мужчины, он уже три года работает на Михаила Ходорковского. Волков и Жданов встретились с Матусом в Черногории, чтобы лично послушать запись его разговора с Невзлиным, и записали ее на диктофон.
Почему „Проект“ считает переписку настоящей:
1️⃣ В ней содержатся видео нападений на Жданова и Петрачкову, снятые от первого лица со стороны нападавших и ранее нигде не публиковавшиеся. При этом канал, в котором было опубликовано видео нападения на Петрачкову, был создан в те же даты, когда в чате Невзлина и Блинова шло обсуждение деталей его обнародования.
2️⃣ В переписке много второстепенных деталей, позволяющих установить собеседников. В частности, общение затрагивает обстоятельства жизни множества людей, которые связаны с Невзлиным. Например, обсуждается проблема с визой и ВНЖ Испании у жены экс-сотрудника администрации Башкирии Ростислава Мурзагулова, которого Ходорковский нанял на работу шеф-редактором YouTube-канала „Открытые медиа“ (недавно переименовали в NEVZLIN Media). Также Невзлин пересылает собеседнику сообщение от, как мы понимаем из контекста, Марии Соленовой (возглавляет проект Action4life ), которая называет бывшего акционера ЮКОСа „боссом“ и просит помочь решить вопрос с водительскими правами в Латвии, а позже – с оформлением ВНЖ в Испании для отца. Также собеседники обсуждают действия против людей и организаций, у которых есть те или иные конфликты с Невзлиным (к примеру, Петра Авена или компанию IDS Borjomi Europe).
3️⃣ В слитой переписке Невзлин пишет в узнаваемом стиле. В частности, он ставит тире без знака пробела после слова, в качестве смайликов использует двоеточие, две скобки, слитно с предыдущим словом, неправильно пишет слово „твитт“ (с двумя тт). В том же самом стиле Невзлин писал, когда лично общался с Певчих, а также с другим человеком, чья переписка использовалась для верификации утечки.
4️⃣ В одном из сообщений Невзлин дал собеседнику ссылку на специализированный сайт, на котором систематизированы десятки тысяч профилей политиков и чиновников. Как показала проверка „Проекта“, на эту же страницу за час до отправки сообщения заходил пользователь с IP-адреса в Иерусалиме. Именно в этом городе проживает Невзлин.
5️⃣ Из переписки следует, что у Невзлина есть бельгийский ВНЖ, выданный в коммуне Иксель. Именно здесь в конце 2020 года был зарегистрирован фонд — Cooperation for Democracy Foundation (точно так же называется фонд Невзлина в Литве). Учредители — ближайшие соратники Незлина. В переписке Невзлин также отправляет своему собеседнику фотографии анкеты на открытие банковского счета в латвийском банке Rietumu с данными Леонида Невзлина.
6️⃣ Переписка, к которой получил доступ ФБК, происходила в нескольких чатах в Signal. В одном случае Блинов общался с пользователем, указанным как Leonid Nevzlin, в другом – с абонентом Arye Bar Am, что переводится с иврита как „Лев, сын народа“. Так же номер Невзлина был записан и у других, свидетельствует сервис NumBuster. „Проекту“ также удалось обнаружить в Twitter пользователя @Arye_Bar_Am. С этого аккаунта поздравляли с днем рождения дочь Михаила Ходорковского, требовали пояснений от Ильи Яшина в 2019 году после того, как он назвал „позорищем“ хвалебное поздравление с днем рождения, написанное Михаилом Ходорковским в адрес Антона Красовского.
7️⃣ Однако самое неопровержимое доказательство связи Невзлина с этой перепиской содержится в его сообщении Блинову от 16 ноября 2023 года. Это сообщение написано на следующий день после публикации фейка о связи ФБК с так называемой „фабрикой эльфов“. Переписываясь с Блиновым, Невзлин публикует скрин из другой переписки, которую ведет с Певчих в безопасном мессенджере Signal, и добавляет: „Итак, ФБК наехали на меня, и сдулись. Теперь все слова записаны. А извиняться не хотят“. „Проект“ сравнил пересланный Невзлиным скриншот с тем, что сохранился в переписке Певчих. Сообщения идентичны. Следовательно, Невзлин отправляет своему собеседнику текст, доступ к которому мог иметь только он.
Невзлин сказал ФБК, что он не „заказывал“ нападения ни на Волкова, ни на Миронова: „Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова, не заказывал никаких коридоров“. До Ходорковского ФБК в четверг днем не дозвонился.