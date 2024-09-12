ФБК: Невзлин мог быть причастен к подготовке нападения на Волкова в Литве. Бизнесмен это отрицает

Переписку с человеком, который называет себя Леонидом Невзлиным, ведет человек, чьи данные совпадают с данными юриста Анатолия Блинова. В конце 1990 — начале 2000-х он мелькал в новостях. Тогда Блинов защищал тележурналиста Сергея Доренко, работал членом совета директоров „Газпром-медиа“, принимал участие в процессе ликвидации телекомпании ТВ-6 (его главным акционером был Борис Березовский). В 2006 году он был осужден на шесть лет колонии общего режима в России за покушение на мошенничество, но вину не признал. Теперь Блинов живет в Польше. Из переписки следует, что именно он организовал нападение на Волкова по заказу Невзлина.

С командой Навального связался человек, который сообщил, что у него есть доказательства причастности Невзлина к нападению на Волкова и других оппозиционеров. Источник сообщил, что Волкова должны были „забить молотками более сильно до инвалидного кресла“, а также похитить и вывезти в Россию.

В итоге переписку параллельно с ФБК изучали журналист „Проекта/Агентства“ Михаил Маглов и расследователь изданий Der Spiegel и The Insider Христо Грозев. Они утверждают, что переписка достоверная . Сам Невзлин отрицает свою причастность к нападению.

Расследователи сравнили эти сообщения с теми, что Невзлин отправлял Марии Певчих. „Невзлин пишет в очень специфическом и узнаваемом стиле. <﻿…﻿> И в присланных нам записях стиль этот просматривается“, — говорит в расследовании глава международного Фонда борьбы с коррупцией. Команда Навального также указала, что в сообщениях Невзлина Певчих и тех, что оппозиционерам прислал источник, автор использует одинаковую пунктуацию: „странно ставит тире“ и смайлики без знака пробела после слова, использует слово „твитт“, одинаково пишет время через двоеточие.

Собеседник предоставил команде Навального видео, снятые от первого лица участниками нападений на Жданова в Женеве и жену Миронова Александру Петрачкову в Аргентине, а также переписки, в которых человек, записанный как Невзлин, обсуждает с „подрядчиком“ нападение на Волкова.

Из переписки становится понятно, что первоначальный план состоял в том, чтобы похитить Волкова в Литве и вывезти его в Россию, согласовав это с ФСБ. В октябре 2023 года Блинов докладывает Невзлину: „Начинаем вести посылку, наблюдать за маршрутом“. „Самое время кончать с дебилом“, – отвечает Невзлин. Обсуждаемая „посылка“ – это Волков, которого надо отправить в Россию.

Источником расследователей оказался Андрей Матус, которого оппозиционеры называют „решалой“, связанным с ФСБ. По словам самого мужчины, он уже три года работает на Михаила Ходорковского. Волков и Жданов встретились с Матусом в Черногории, чтобы лично послушать запись его разговора с Невзлиным, и записали ее на диктофон.

Почему „Проект“ считает переписку настоящей:

1️⃣ В ней содержатся видео нападений на Жданова и Петрачкову, снятые от первого лица со стороны нападавших и ранее нигде не публиковавшиеся. При этом канал, в котором было опубликовано видео нападения на Петрачкову, был создан в те же даты, когда в чате Невзлина и Блинова шло обсуждение деталей его обнародования.