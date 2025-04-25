Фантасмагорический перформанс "Натан" с Анатолием Белым и Михаилом Борзыкиным в Вильнюсе

На сцене двое: актер Анатолий Белый и рок-музыкант Михаил Борзыкин, и из сочетания актерской игры, прочтения текста и музыки возникнет то, что можно назвать „фантасмагорическим перформансом“. Это не спектакль, но и не читка: Анатолий Белый сыграет несколько ролей, опираясь на текст, столь же абсурдный и гротескный, как наша сегодняшняя жизнь; а песни Михаила Борзыкина, фронтмена легендарной группы „Телевизор“, станут не только аккомпанементом к действию и сюжету, но и самостоятельным высказыванием.

Роман о похождениях Натана и говорящего енота готовился к изданию в Москве и должен был выйти в марте 2022 года. Но этого не случилось: уже нельзя было публиковать роман, написанный в предчувствии большой войны, роман, в котором Натан и его друг, енот Тугрик, захватывают власть, устанавливают новые порядки и организовывают беспорядки, объявляют войны и заключают мир, становятся то пацифистами, то милитаристами, то фашистами, то либералами - словом, проходят через все политические и социальные соблазны. А уж когда российские войска, отступая, прихватили с собой енота из херсонского зоопарка и животное стало героем новостей, обрело характер, голос, а потом еще и начало вести собственный телеграмм-канал, стало совершенно очевидно, что в сегодняшней России „Натан“ издан быть не может.