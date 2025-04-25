Фантасмагорический перформанс "Натан" с Анатолием Белым и Михаилом Борзыкиным в Вильнюсе

На сцене двое: актер Анатолий Белый и рок-музыкант Михаил Борзыкин, и из сочетания актерской игры, прочтения текста и музыки возникнет то, что можно назвать „фантасмагорическим перформансом“. Это не спектакль, но и не читка: Анатолий Белый сыграет несколько ролей, опираясь на текст, столь же абсурдный и гротескный, как наша сегодняшняя жизнь; а песни Михаила Борзыкина, фронтмена легендарной группы „Телевизор“, станут не только аккомпанементом к действию и сюжету, но и самостоятельным высказыванием.
Роман, который не был издан в России
Роман о похождениях Натана и говорящего енота готовился к изданию в Москве и должен был выйти в марте 2022 года. Но этого не случилось: уже нельзя было публиковать роман, написанный в предчувствии большой войны, роман, в котором Натан и его друг, енот Тугрик, захватывают власть, устанавливают новые порядки и организовывают беспорядки, объявляют войны и заключают мир, становятся то пацифистами, то милитаристами, то фашистами, то либералами - словом, проходят через все политические и социальные соблазны. А уж когда российские войска, отступая, прихватили с собой енота из херсонского зоопарка и животное стало героем новостей, обрело характер, голос, а потом еще и начало вести собственный телеграмм-канал, стало совершенно очевидно, что в сегодняшней России „Натан“ издан быть не может.
Терапия смехом
Анатолий Белый, один из создателей перформанса, подчеркивает важность реакции зрителей. „Для меня очень важно, что зрители, придя на нашего "Натана“, будут смеяться. Это очень важная терапия“, — говорит он. И действительно, смех — это ответ на зло и абсурд, который окружает нас в реальной жизни. В перформансе "Натан“ зло становится объектом насмешки, и эта терапия в сегодняшний день становится особенно актуальной.