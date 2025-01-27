2025.01.27 13:40

„Евростат“: в Литве больше всего в Европе жителей, пользующихся личными автомобилями

 
ru.DELFI.lt
Automobiliai
Automobiliai
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Зеленая столица Европы в данном контексте звучит как несмешная шутка. По данным „Евростат“, число жителей, пользующихся собственным автомобилем в Литве, самое большое, если сравнивать с другими странами Европы. С общественным транспортом и поездами в нашей стране жители пользуются реже, чем в других странах всего континента. Причина того, что в Литве так много людей пользуется собственными автомобилями - неразвитая система общественного транспорта и поездов, пишет портал madeinvilnius.lt.

87,9% – такое количество жителей Литвы использует личный автомобиль в качестве основного транспорта. На втором месте - Финляндия, но ее показатель почти на 10% ниже – 78,6%. Меньше всего автомобилями пользуются жители Хорватии - всего 48,8%.

Напомним, что в Вильнюсе на поездки на собственном автомобиле приходится 48-50% всех поездок. Вильнюсский муниципалитет планирует к 20230 году снизить это количество до 25-30%, для этого разработан план гармоничной мобильности. Данные „Евростата“ были собраны в период 2008-2022 гг. Удастся ли изменить ситуацию в столице в ближайшие 5 лет? Сейчас это кажется невозможным.

Как этого попытаются добиться? Попробуют ограничить использование автомобилей: уменьшат количество мест парковки в городе, увеличат плату за парковку, будут поощрять использование электромобилей. Муниципалитет уверяет, что хочет сделать общественный транспорт привлекательнее: ввести новые транспортные средства, пустить больше транспорта, улучшить маршруты. Однако антирекламу общественному транспорту сделало недавнее заявление о повышении платы за проезд в вильнюсском общественном транспорте. Некоторые цены вырастут в два раза. Опрос показал, что некоторые люди по этой причине намерены чаще пользоваться личным автомобилем.

По данным „Евростата“, услугами автобусов и троллейбусов пользуется всего 5,7% жителей Литвы. Это один из самых низких показателей во всем ЕС, не считая тех стран, где люди чаще пользуются трамваями и метро.

В Вильнюсе не планируют строить инфраструктуру для трамвая или метро, зато летом планируют перевозить пассажиров по реке Нерис.

И последние данные „Евростата“: поездами в Литве пользуется лишь 1% жителей. Хуже обстоят дела только в Греции, на Кипре и Мальте. Понятно, что на островах этот показатель невысок, ведь там зачастую нет железной дороги.

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