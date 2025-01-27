„Евростат“: в Литве больше всего в Европе жителей, пользующихся личными автомобилями

87,9% – такое количество жителей Литвы использует личный автомобиль в качестве основного транспорта. На втором месте - Финляндия, но ее показатель почти на 10% ниже – 78,6%. Меньше всего автомобилями пользуются жители Хорватии - всего 48,8%.

Напомним, что в Вильнюсе на поездки на собственном автомобиле приходится 48-50% всех поездок. Вильнюсский муниципалитет планирует к 20230 году снизить это количество до 25-30%, для этого разработан план гармоничной мобильности. Данные „Евростата“ были собраны в период 2008-2022 гг. Удастся ли изменить ситуацию в столице в ближайшие 5 лет? Сейчас это кажется невозможным.