Евростат: большинство литовцев начинают жить отдельно от родителей примерно в 24 года

Согласно новейшему исследованию агентства, во всех странах Балтии самостоятельную жизнь раньше начинают женщины. В Литве из родительского дома съезжают в среднем 25-летние мужчины и 23,2-летние женщины, в Латвии – 26,8-летние мужчины и 25,5-летние женщины, а в Эстонии – 23,6-летние мужчины и 22-летние женщины.
По словам члена правления банка Citadele Руты Эжярскене, хотя независимости желает каждый молодой человек, более продолжительная жизнь с родителями имеет свои преимущества.
„Если есть возможность, проживание с родителями более длительный период позволяет быстрее накопить сумму на первоначальный взнос и переехать в собственное жилье, а не в съемное. Однако, после достижения совершеннолетия, оставаясь жить в родительском доме, важно обсудить условия внутри семьи. Некоторые родители по-прежнему могут и согласятся полностью покрывать бытовые расходы своего ребенка, но другим это может быть сложнее“, - цитируется в сообщении Р. Эжярскене.
По данным банка Citadele, за кредитом чаще всего обращаются люди в возрасте 30-39 лет. На их долю приходится около 40 проц. в каждой стране Балтии. Однако за последние годы доля жителей возрастной группы 20-29 лет, обращающихся за ипотечным кредитом, значительно выросла.
В Литве в первом полугодии 2024 года таких лиц было 24 проц. (в прошлом году – 12 проц.), в Латвии – 18 проц. (в прошлом году – 10 проц.) и в Эстонии – 28 проц. (в прошлом году – 17 проц.).
Евростат с 2014 года публикует статистику о людях, начинающих самостоятельную жизнь.