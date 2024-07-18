Евростат: большинство литовцев начинают жить отдельно от родителей примерно в 24 года

Согласно новейшему исследованию агентства, во всех странах Балтии самостоятельную жизнь раньше начинают женщины. В Литве из родительского дома съезжают в среднем 25-летние мужчины и 23,2-летние женщины, в Латвии – 26,8-летние мужчины и 25,5-летние женщины, а в Эстонии – 23,6-летние мужчины и 22-летние женщины.

По словам члена правления банка Citadele Руты Эжярскене, хотя независимости желает каждый молодой человек, более продолжительная жизнь с родителями имеет свои преимущества.