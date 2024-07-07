Европейские космонавты в космосе будут есть созданную в Литве еду

„Холодной сушке можно подвергнуть даже холодный борщ, сыр, мясо и алкогольные напитки. Например, для нас прорывом была холодная сушка мороженого, такое мороженое не тает – его покупатели разбирают в десятках стран мира.

Поэтому мы можем создать для европейских астронавтов разнообразное меню из питательных блюд“, – сказала Казюконене.

„Космическая еда“ долгое время не отличалось разнообразием вкусов, поскольку разнообразить меню этого не позволяли технологии. Однако в космосе важна именно интенсивность вкусов. Сейчас технологии стали более совершенными.