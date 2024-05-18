Еврокомиссар: Балтийское море чрезвычайно загрязнено – 93% территории страдает от эвтрофикации

"Балтийское море сегодня серьезно больно. Огромное загрязнение: до 93% территории страдает от эвтрофикации, что ставит под угрозу морские экосистемы и биоразнообразие. Будучи ответственными, мы должны думать не только о привилегиях, которые дает 100-километровый участок моря, но и о нашей обязанности заботиться о состоянии моря", - сказал Синкявичюс в своей приветственной речи на конференции "Морская стратегия Литвы" в Сейме.
"Чтобы восстановить популяцию рыб, нам придется принять множество неудобных, но амбициозных решений. Литва способна реализовать их только вместе со всеми дружественными государствами региона Балтийского моря", - отметил он.
Синкявичюс пояснил, что через пару месяцев должен стартовать пилотный проект, который поможет безопасно обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы и очищать дно Балтийского моря.
"В прошлом году мы пересмотрели Стратегию морской безопасности ЕС, чтобы окончательно сдвинуть с места вопрос неразорвавшихся боеприпасов на дне Балтийского моря, в этом году ЕК выделила на это 2 млн. евро", - сказал член Еврокомиссии.
"Через несколько месяцев стартует пилотный проект, который должен помочь нам научиться безопасно обнаруживать, оценивать и очищать дно Балтийского моря", - заверил он.
Председатель Комиссии Сейма по морским делам Валдас Ракутис сказал, что в ближайшее время будет создана первая "черновая" версия Морской стратегии Литвы, которая может стать документом в сентябре. По его словам, тогда она сможет рассматриваться в Сейме.
"Через несколько недель после этой конференции у нас должен быть черновик, он будет разослан всем, кто присутствовал на мероприятии. (...) Он не будет публичным, организации должны отправить его после того, как они его дополнят, так должен родиться второй проект, уже гораздо более зрелый, чтобы мы могли говорить о том, что подготовили документ для рассмотрения в сентябре", - сказал Ракутис.
"Затем он будет одобрен в Комиссии по морским делам, а возможно, и в Сейме, если комиссия примет такое решение", - сказал он.