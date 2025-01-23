Евродепутат об угрозах Трампа: зная виртуозность Кремля, мы увидим интересное

Будет нелегко, но альтернативы нет
Новая администрация США пришла к власти с новыми приоритетами. Теперь Западу придётся пройти „тесты“.
„Мы должны понять, что Америка уже другая, с другими приоритетами. Я только надеюсь, что партнёры всё-таки останутся теми же, потому что Запад должен выдержать экзамен партнёрства. Да, это будут серьёзные испытания. Будет нелегко согласиться со всем, что мы слышим из Вашингтона, но я не вижу никакой альтернативы ни для Европы, ни для Америки“, – сказал Пятрас Ауштрявичюс.
„И чем быстрее мы придём к этому выводу и найдём общий консенсус для партнёрства – экономического, политического, а также в сфере безопасности и обороны, – тем лучше будет для обеих сторон Атлантики“, – добавил европарламентарий.
Политик увидел и позитивные сигналы для Европы
„Я всё-таки остаюсь оптимистом. Я не услышал в инаугурационной речи Трампа замечаний по поводу Украины. Это хорошо, потому что предвещает более определённую концепцию, а не только горячие высказывания. Это очень серьёзный вопрос, определяющий наше общее будущее“, – отметил евродепутат.
Ауштрявичюс считает, что у Трампа пока нет окончательного понимания, как будет выглядеть соглашение об окончании войны.
„Заявление о санкциях, думаю, самое лёгкое, что можно было произнести. Я бы сказал, что они давно должны были быть введены в таком виде, чтобы сдерживать российскую экономику и финансовый потенциал этой страны через более значительные ограничения“, – подчеркнул он.
В свою очередь президент России Владимир Путин демонстрирует своё возрастающее партнёрство с Китаем, отметил политик.
„Игра начинается, и она будет геополитической, не обязательно только в двусторонних отношениях. Это говорит о том, что Путин тоже готовится к игре. Все заявления новой администрации США – да, он их слышит, но уже не воспринимает как ультиматум или признак новых отношений. Так что, зная виртуозность Кремля, думаю, мы услышим и увидим интересные шаги“, – заключил Ауштрявичюс.
США нужно быстро закончить войну
Новая администрация США не хочет войны в течение своего срока, желая сосредоточиться на внутренних вопросах, и, вероятно, пойдёт на „скорейшее окончание войны“, заявил Ауштрявичюс.
„На каких условиях? Мы уже услышали от Рубио (Марко Рубио, госсекретаря США), что должны быть компромиссы с обеих сторон. Насколько они будут значительными с украинской стороны и с российской – остаётся только гадать, мы этого ещё не знаем. Конечно, зная, что примерно 23–24% украинских территорий находятся под оккупацией России, – это большой вызов. Насколько этот процент уменьшится?“
Россия, вероятно, продолжит требовать сохранения оккупированных ею территорий Украины и отказа этой страны от вступления в НАТО.
„Если с ЕС для Украины больше ясности, то в вопросах безопасности, а именно членства в НАТО, мы пока не услышали чёткого ответа ни от администрации Байдена, ни от администрации Трампа. Думаю, что и в этом направлении возможны определённые задержки“, – отметил евродепутат.
„Так что на столе много карт. Какие из них окажутся выигрышными, мы ещё увидим“, – подчеркнул он.
Европа должна вооружаться. Литва – в пример
Европарламентарий предсказывает увеличение расходов на оборону в европейских странах при новом президенте США:
„Думаю, что при Трампе произойдут значительные изменения в финансировании бюджетов безопасности со стороны европейских партнёров НАТО. Здесь мы неизбежно услышим новые предложения, а возможно, даже требования. Надеюсь, не ультиматумы“.
Пятрас Ауштрявичюс поддерживает намерение Литвы увеличить расходы на оборону до 5–6% ВВП в период с 2026 по 2030 годы:
„Литовский пример в этом отношении заслуживает поддержки. Нам, конечно, ещё предстоит наполнить эти 5–6% в финансовом отношении, но я надеюсь, что мы найдём необходимое решение“.
При этом он критикует другие страны Альянса, некоторые из которых до сих пор не достигли уровня расходов в 2% ВВП на оборону:
„А как обстоит дело с другими европейскими странами? Будут ли такие страны, как Испания или Италия, приближаться к этим цифрам? А Бельгия или Нидерланды? Пока я не вижу, чтобы все стояли у стартовой линии и были готовы к этому „марафону““.
„Если Европа сама будет показывать пример, то и другие подтянутся. О своей безопасности должны думать те, у кого об этом болит голова“, – добавил Ауштрявичюс.
Странам Балтии предстоит найти источники финансирования для обороны. У Литвы для этого наилучший микроклимат, считает политик.
„Нужно осторожно сохранять экономический рост, благодаря которому уже появились дополнительные поступления“.
„Вероятно, все страны Балтийского региона рассчитывают на дополнительные ресурсы от Евросоюза. Андрюс Кубилюс (еврокомиссар по обороне) уже высказал мнение, что не стоит ожидать больших миллиардов, так как их ещё нет в бюджете ЕС“, – подчеркнул евродепутат.
„1% на безопасность и оборону стран-членов Евросоюза – это абсолютно смешная цифра. Слушайте, 1% на оборону, 30% на сельское хозяйство, 30% на региональное развитие. Приоритеты остаются такими? Какое может быть региональное развитие, если не будет безопасности и сдерживания агрессивно настроенных стран?“ – возмутился литовский политик.
Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала требование Трампа повысить расходы на оборону. Она подчеркнула, что 27 стран ЕС в среднем тратят на оборону лишь 1,9% своего ВВП, что является „опасным сигналом“ для России, которая вкладывает в оборону 9% своего ВВП.