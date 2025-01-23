Евродепутат об угрозах Трампа: зная виртуозность Кремля, мы увидим интересное

Будет нелегко, но альтернативы нет

„Мы должны понять, что Америка уже другая, с другими приоритетами. Я только надеюсь, что партнёры всё-таки останутся теми же, потому что Запад должен выдержать экзамен партнёрства. Да, это будут серьёзные испытания. Будет нелегко согласиться со всем, что мы слышим из Вашингтона, но я не вижу никакой альтернативы ни для Европы, ни для Америки“, – сказал Пятрас Ауштрявичюс.