Эволюция автопарка литовской полиции – от „Жигули“ до Tesla: помните ли вы, на чем раньше ездили патрульные?

Наверное, немногие помнят, что тогда полицейские машины были не бело-зелеными, а бело-черными, на дверцах были гербы конкретного округа.

В то же время полиция ездила и на „Жигули“: „ВАЗ 2101“, „ВАЗ 2106“, „ВАЗ 2108“, „ВАЗ 2109“, „Москвич 2141“, „УАЗ 469“.

До наших дней сохранился лишь один такой автомобиль, который использовали для подготовки сотрудников в Полицейской академии в Вильнюсе“, – рассказала полиция.

„Время было непростое, Литва только восстановила независимость, становилась на ноги, а обновлять советский автопарк было необходимо, поэтому подарок шведа был долгожданным. Автомобили передали Дорожной полиции и Литовской полицейской академии.

Один бело-черный Volkswagen Jetta несколько лет назад отреставрировал Retromobile.

Первые немецкие машины в Литву привезли в июне 1990 года. Из Германии пригнали три белых автомобиля, два передали Вильнюсской дорожной полиции, а один – Каунасской. В начале 1991 г. их покрасили в бело-черный, такая окраска использовалась до 1994 года.

Позже полиция ездила на Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Škoda Yeti, Nissan NV 200, Audi, BMW и многих других автомобилях.

Еще один прорыв наблюдался в апреле 2017 г., когда на улицы выехал Audi A6 Quattro без опознавательных знаков, который водители окрестили, „черной вдовой“ или „Яниной“ (по буквам номера JNN).