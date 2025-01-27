Ева Качинскайте-Урбонене рассказала о сексуальных домогательствах в парламенте

Повседневностью женщины были попытки расправы над семьей и страх за детей. Ева рассказала, что в середине второго срока полномочий в парламенте решила больше не участвовать в выборах.

„Это не был коллега по фракции в Партии труда. У меня с этим человеком ничего общего не было, я с ним вместе не работала ни в каких комитетах и комиссиях. Я бы сказала, что мы с ним были мало знакомы. Может, поэтому он пытался позволить себе больше чем допустимо“, – сказала в интервью Elta политик.