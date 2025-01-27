Ева Качинскайте-Урбонене рассказала о сексуальных домогательствах в парламенте

Ева рассказала, почему решила больше не участвовать в выборах. Причин немало.
„Когда я работала в парламенте, у меня зарплата была меньше, чем у моих друзей“, – рассказала Delfi политик.
Повседневностью женщины были попытки расправы над семьей и страх за детей. Ева рассказала, что в середине второго срока полномочий в парламенте решила больше не участвовать в выборах.
Она рассказала, что сталкивалась и с сексуальными домогательствами со стороны одного из депутатов старшего возраста.
„Это не был коллега по фракции в Партии труда. У меня с этим человеком ничего общего не было, я с ним вместе не работала ни в каких комитетах и комиссиях. Я бы сказала, что мы с ним были мало знакомы. Может, поэтому он пытался позволить себе больше чем допустимо“, – сказала в интервью Elta политик.
„Я сознательно не называю и не назову фамилию этого коллеги, я понимаю, что большое внимание испытывают не только депутаты, но и члены их семей, Его семья – жена, дети, внуки – никак с этим не связаны, и мне было бы жаль, если бы им стали уделять такое внимание, какого они не заслуживают“, – объяснила Качинскайте-Урбонене.
„Этот человек вовремя остановился. Когда я предупредила его, что приму меры в ответ на его непристойное поведение. Он остановился. Однако я уже была не такой свободной, какой была до того времени. Это заметили ближайшие коллеги, интересовались, в чем дело. Я с ними поделилась“, – рассказала Ева.
Напомним, что в политику Ева из Кедайняй пришла в юном возрасте - в 20 лет она стала членом вильнюсского горсовета.