Eurostat: уровень натурализации в странах Балтии в 2023 году был самым низким в ЕС

Более половины всех новых паспортов были выданы в трех странах: Испании (22,9%), Италии (20,3%) и Германии (19%).

Чаще всего гражданами ЕС становились выходцы из Сирии (107,5 тысяч) и Марокко (106,5 тысяч). В первую десятку также вошли Албания, Румыния, Венесуэла, Бразилия, Украина, Индия, Турция и Аргентина.

Около 87% новых граждан стран Евросоюза ранее были гражданами государств, не входящих в ЕС.

Eurostat также подсчитал уровень натурализации — соотношение числа иностранцев, получивших гражданство, к общему числу иностранцев, проживавших в той или иной стране ЕС на начало того же года.