Eurostat: ожидаемая продолжительность жизни в ЕС превысила доковидные значения

Среди европейских регионов самые высокие показатели были зафиксированы в испанском автономном сообществе Мадрид (86,1), итальянской провинции Тренто и на финских Аландских островах (по 85,1), самый низкий — на северо-западе Болгарии (73,9).

По данным Eurostat, в Латвии средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 75,6 года, в Эстонии — 79,1 года. Территория Литвы в рамках исследования поделена на Вильнюсский уезд и остальную часть страны, там этот показатель равняется 78,4 и 77,3 года соответственно.

В 2023 году средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин в ЕС вернулась к доковидному уровню (84 года), мужчин — выросла с 78,5 до 78,7 года.