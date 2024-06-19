Этот киоск с едой – настоящая находка: пельмени и блюда на любой вкус

Итак Koldūnų taškas.

Место достаточно укромное, если не знать, что там находится киоск с едой, то его можно и не заметить.

В киоске можно заказать не только вареники и пельмени.

В меню есть холодный борщ. Само меню достаточно занимательное - названия игривые, вызывают не только улыбку, но и смех. Например: „френд коровы“, „кузены вареников“, „поправь здоровье“. Коллектив потрудился на славу, выдумывая названия.

Компания была большая, блюд заказали немало.

Начнем с супов

Суп чили (Čilas) – 3,50€. Очень горячий и вкусный. К нему подают мягкий хлеб с чесночным маслом…

Холодный борщ (Šaltekai) – 3,50€

После первой ложки уже хотелось исполнить гимн Литвы.