2024.06.19 14:15

Этот киоск с едой – настоящая находка: пельмени и блюда на любой вкус

 
ru.DELFI.lt
„Koldūnų taškas“
„Koldūnų taškas“
ФОТО: Riebus katinas | Delfi

Блогер Жирный Кот (Riebus Katinas) представляет читателям портала Delfi место, где в столице можно найти вкусные пельмени и вареники.

Итак Koldūnų taškas.

Место достаточно укромное, если не знать, что там находится киоск с едой, то его можно и не заметить.

В киоске можно заказать не только вареники и пельмени.

В меню есть холодный борщ. Само меню достаточно занимательное - названия игривые, вызывают не только улыбку, но и смех. Например: „френд коровы“, „кузены вареников“, „поправь здоровье“. Коллектив потрудился на славу, выдумывая названия.

Компания была большая, блюд заказали немало.

Начнем с супов

Суп чили (Čilas) – 3,50€. Очень горячий и вкусный. К нему подают мягкий хлеб с чесночным маслом…

Холодный борщ (Šaltekai) – 3,50€

После первой ложки уже хотелось исполнить гимн Литвы.

Жареные пельмени со свининой (Kiaulė) – 6,50€. Соус к ним подают отдельно, можно брать любой: чесночный, пикантный или острый- пальчики оближешь.

Поправь здоровье – 2,00€ (куриный бульон)

Готов поспорить, что бульон настоящий - не из порошка, объедение.

Sultinys

Сырная подушка (Sūrio patalai) – 6,90€

Если вы настоящий маньяк-любитель сыра, это блюдо - то, что вам нужно. Жаренные пельмени с толстым слоем плавленного сыра.

Косуля (Stirna) – 7,50€ (пельмени с мясом косули в грибном соусе). Эти пельмени - настоящий хит.

Творожные котлетки (Varškės kotletukai)– 6,50€

Сырники такие пышные, что сразу ясно - их готовили на месте. Очень вкусно.

Куриные палочки (Vištos fingeriai) – 6,50€

Курятина свежая, панировка местная, это точно не блюдо из полуфабрикатов.

Итог. Меню Koldūnų taškas - это новинка для Жирного Кота, обычно заведения фастфуда такого разнообразия блюд не предлагают, вкус этих блюд пока никого не разочаровал!

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