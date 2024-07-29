Этого не видели даже иностранцы – такая идея может изменить лицо Паланги

Когда-то известная группа ŽAS пела о поездках в Палангу. С иронией пели о палангских бабушках, которые предлагали приезжим апартаменты: „Вот 500 бабушек сдают в аренду свои квартиры. „100 метров до моря“ – все они лгут“.
Названа эта песня была “Паланга бабушек“. Так сейчас директор палангского рынка Инга Галдикене шутит, что до сих пор Паланга принадлежала бабушкам, а их внуки были забыты.
„Все забыли о наших летних детях, ведь наши городские дети едут на лето к бабушкам, помогают им, отдыхают у них, они видят, как бабушки все выращивают в теплицах, приезжают бабушки к нам на рынок, внуки им помогают, бабушки ими гордятся – своими помощниками.
Вот и появилась идея – почему бы не открыть „Рынок внучков“?“ – сказала она, заметив, что ребята умеют считать деньги, овощи взвешивать и красиво их раскладывать, чтобы привлечь покупателей.
„Я стала говорить с бабушками. Конечно, все говорили, ну что вы, он еще маленький. На вопрос, сколько лет внукам, отвечали: 6, 8, 7, 5. Это вызвало смех - ну не маленькие“, – сказала Галдикене.
„Этот рынок - не просто развлечение, это воспитание – предпринимательство, логика, счет. Плюс общение, дети знакомятся, становятся друзьями. „Рынок внучков“ - мягкая игра. Поскольку Паланга бабушек, у нас есть сейчас и внучки.
Дети хотят заработать на мороженое, а на работу их никто не берет. Давно брали газеты разносить, а сейчас никуда не берут. Мы просим бабушек не лениться, звонить внукам, чтобы они помогли в торговле и общались, весело проводили лето. Такой была моя идея. Сохранится ли эта традиция зимой, пока не знаем“, – сказлаа директор.
„Рынок внучков“ открылся 25 июля. Дети здесь будут торговать каждый четверг с 11 до 13 часов.
„Бабушки останутся на своих местах, а внукам выделена отдельная зона на два часа. Согласно исследованиям, детям достаточно общаться 1,5 часа. После этого мы убираем столики. За то, что дети приняли вызов, рынок готовит для них сюрпризы“, – рассказала Галдикене.
Первая попытка была успешной.
„Я слышала от покупателей отзывы. Были иностранцы, они сказали, что ничего подобного до сих пор не – очень здорово, весело, хорошо. Люди покупали у детей морковку и чеснок. Все дети должны соблюдать правила, указывать цены, красиво расставлять товары. Клиенты смотрели, как они на пальцах без телефона и калькулятора считали. Люди говорили - идея отличная: подготовка к школе, к предприимчивости. Такой рынок будет работать раз в неделю.
Дети улыбались, были довольны и счастливы. Мне сказали: мы в следующий раз свеклу привезем! Кажется, девочка по имени Банга это сказала. В первый раз собралось 7 внучат. Не все бабушки осмелились привести своих внуков. Думаю, в следующий четверг будет уже не 7, а 17 продавцов“, – сказала Галдикене.
Сначала предполагалось, что дети будут продавать выращенными бабушками овощами и фруктами.
„Мне позвонила одна мама и сказала: мы сами занимаемся керамикой, наша дочь делает красивые чашки из керамики. Девочке 6 лет, но она уже все делает сама. В следующий четверг она будет продавать свои изделия. Поэтому приглашаю и других внуков со своими изделиями.
Это должны быть работы самих детей, а не перепродажа каких-то вещей, игрушек или книг“, – сказала Галдикене.