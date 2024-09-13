"Это психологический террор“. Появилась петиция о проблемах белорусов и россиян, которые не могут получить гражданство Литвы

Петиция начала распространяться в интернете 12 сентября. За первые сутки она собрала более 100 подписей. Ее автор — предприниматель и активист Виктор Воронцов, который переехал в Литву из России в 2004 году и сам прошел долгий путь к получению литовского гражданства.
„Это подрывает доверие к государству“
Автор обращения отмечает, что, по его сведениям, за последние два года, после начала войны в Украине, литовский президент не подписал „практически ни одного указа“ о предоставлении гражданства Литвы на основании натурализации гражданам России и Беларуси. В свою очередь, Комиссия по гражданству не рассматривает заявления таких кандидатов.
„Но все это подрывает доверие к государству и его представителям, — пишет Виктор Воронков. — Каждый человек, чьи документы лежат у вас на столе, ИМЕЕТ право стать гражданином нашей страны“.
Он отмечает, что люди, чьи заявления сейчас находятся на рассмотрении президента, приехали в Литву в 2012-2014 годах, их неоднократно проверял Департамент госбезопасности. Они сдали экзамены по языку и Конституции, работали, платили налоги. Поэтому по закону они имеют право стать гражданами.
„То, что наш госаппарат делает с людьми, которые ждут вашего решения, — это психологический террор. Люди не могут нормально жить, потому что ежесекундно находятся в стрессе — „подпишут или не подпишут, дадут или не дадут, если не дадут — депортируют, куда, что мне делать?“ — пишет Виктор Воронцов.
Автор призывает президента быть гарантом исполнения законов и „честно и уважительно выполнять свои обязанности по отношению к другим членам общества, даже если они еще не имеют литовского гражданства“.
„Люди выполнили все условия“
Виктор Воронцов объяснил причины, которые побудили его обраться к президенту Гитанасу Науседе, на своей странице Facebook:
„Эта петиция моя личная инициатива, потому что я сам иммигрант, приехал в Литву из России и пошел точно таким же путем, как все те люди, которые много лет ждали законного права на получение гражданства нашей страны“.
По его словам, он хочет помочь людям, которые „выбрали Литву демократической страной, подписали договор с Литвой, по которому 10 лет не имели прав <...> И выполнили все условия соглашения честно, несмотря на постоянно меняющуюся миграционную политику, кризисы и кучу других проблем“.
Виктор Воронцов отмечает, что несколько месяцев назад он письменно обратился ко всем членам Комиссии по гражданству и Президенту Литвы по этой проблеме, но получил „стандартный ответ о сложной политической ситуации“.
Предприниматель предлагает подписать петицию всем, кто считает Литву демократической страной и хочет, чтобы в ней соблюдались права человека.
Подписи будут собирать в течение трех месяцев, до 11 декабря 2024 года.
„Здесь выросли наши дети, Литва стала их домом“
Проблема с получением гражданства Литвы по натурализации активно обсуждается в чатах эмигрантов. Люди пишут, что после начала войны России против Украины их заявления лежат без движения. Похожие комментарии стали появляться под петицией Виктора Воронцова.
„Моя семья приехала в Литву 11 лет назад. Я один из более чем 700 человек, которые уже больше года ожидают указа президента. Здесь выросли наши дети, Литва стала их домом. Эта петиция — наша надежда и поддержка справедливости“, — пишет Олег из Вильнюса.
„Я живу в Литве 12 лет. Я закончил школу и университет в Вильнюсе. Я думаю, что литовское гражданство облегчит мне развитие здесь и позволит принести больше пользы Литве, которая уже стала моей родиной“, — рассказывает житель столицы Всеволод.
„Мое заявление, одобренное Комиссией по гражданству, лежит „на столе“ больше года“, — сообщает Ирина из Клайпеды.
По информации министра внутренних дел Агне Билотайте, в 2021 году гражданство Литвы по натурализации получили 33 гражданина Беларуси и 45 граждан России, в 2022 году – 16 белорусов и 29 граждан России.
В 2023 году во время обсуждения в Сейме законопроекта об ограничительных мерах в связи с войной в Украине вносилось предложение приостановить прием заявлений о получении гражданства Литвы от граждан России и Беларуси, однако оно не было принято.