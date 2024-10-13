"Это последняя часть Европы, которая приняла христианство". 700 шагов по столице Жемайтии с медведями

Город медведей
В Тельшяй нашу команду встречает затейливая скульптура — глобус Жемайтии, необычного этнографического региона Литвы. Этот глобус держат не атланты и не киты, а четыре медведя. В дальнейшем мы встретим медведей — на любой вкус и цвет — чуть ли не на каждом из наших 700 шагов.
В Тельшяй, по последним данным, 58 изображений медведей, медведиц с медвежатами, отпечатки лап и так далее. Одна из главных композиций, напоминающая Римскую волчицу, находится недалеко от Кафедральной площади. Это жемайтийский тотем – медведица, мать Жемайтии, которая везет на своей спине троих детей и двух медвежат. Как гласит городская легенда, некогда стоявший тут деревянный замок взяли враги — начался пожар, погибли жители, но чудом спаслись трое маленьких детей. Их приютила медведица с двумя медвежатами — и выкормила своим молоком. Считается, что после этого жемайтийы и стали похожи на медведей — спокойные, степенные, упорные. И отсюда же стереотип: ежели жемайтиец что решил — его не переубедить.
Поэтому, идя мимо "Великой жемайтийской стены", где изображены ключевые исторические события (первое упоминание Жемайтии в исторических источниках, воинские победа жемайтийцев, крещение Европы и далее), стоит быть внимательнее и проверить зоркость зрения — ища медвежью голову или лапу среди множества деталей.
"Жемайтийцы больше всего любят свободу"
Наш проводник по Жемайтии, Янина Буцявиче, ожидает съемочную группу Delfi у Кафедрального собора, отметившего в этом году 225 лет. Отсюда открывается панорама и вид на озеро. Тельшяй, столица Жемайтии, стоит на семи холмах — прямо как Рим, добавляет Янина. В этом и кроется главный оксюморон — между топонимическим и географическим. На русский язык, дословно, Жемайтия переводится, как „низина“. Согласно одной из версий, название отсылает к „внизу Немана“.
Кафедральный собор в Тельшяй — это пример уникальной религиозной архитектуры; единственный костел в Литве, имеющий боковые галереи второго уровня и двухуровневый алтарь.
"Это костел бывшего протестантского монастыря. В 1926 году была основана литовская церковная провинция, и тогда большая жемайтийская епископия была разделена на Тельшяй, Паневежис и Каунас. И Тельшяй стал центром бывшей жемайтийской епископии. А этот костел стал Кафедральным собором. Он построен в стиле позднего барокко, с элементами рококо, также есть переход в классицизм.
Здесь есть медали, появившиеся, когда Жемайтия миновала 600 лет со своего крещения. Здесь изображены семь крестов — шесть столетий прошло и идет седьмое столетие. Это последняя часть Европы, которая приняла христианство“, — говорит Янина.
Путь к алтарю идёт через Двери истории — врата, украшенные иллюстрациями из религиозной истории Жемайтии, от язычества до начала крещения 1413 года, эпизодами истории местного епископата. Все эти зарисовки объеденные общей идеей, рассказывает Янина:
"Тут на первом этапе говорится, что жемайтийцы больше всего любят свободу: и тут показывается борьба за свободу, с крестоносцами, викингами и так далее. А в советское время жемайтийцы смогли защитить и не допустить закрытие часовни. Здесь сказано, что мы историю создаем не на пустом месте, а опираемся на то, что создали наши предки. И делаем всё, чтобы наши внуки и правнуки имели хорошую жизнь“.
"Вина и ниток нет" — поймет ли литовец жемайтийца?
Бывали ли случаи, когда приезжал в Жемайтию литовец из Аукштайтии или Сувалкии, и, встретив чистый жемайтийский диалект, не понимал говорящего? Тема, которая неминуемо порождает курьезы.
"Раньше часто не понимали. Но литовский язык мы учим с первого класса, и уже реже используем этот слог. Я вам расскажу историю приехал зять, теща ему говорит — пойди в комнату, принеси… вино и нитки (vynas ir siūlai). Он посмотрел, вернулся и говорит — ни вина, ни ниток нет. А теща просила принести одну скамейку (suolas - „скамейка“ по-литовски).
Сыр и великан
Каждый, кто живет в Литве или был в гостях, встречал сыр Джюгас — пожалуй, один из самых знаменитых и распространенных сыров. И название, и само производство из Жемайтии. По легенде, в Жемайтии жил великан по имени Джугас, который охранял Жемайтию от захватчиков. В честь него и названа марка — и Жемайтия гордится своими сырами, прежде всего изысканными выдержанными под звуки музыки известного литовского композитора и художника.
Изучить тельшяйский — почти римский — амфитеатр, поискать медведей и разгадать "неприличное“ высказывание о бегущей собаке можно на нашем YouTube канале, где доступна полная версия прогулки по Тельшяй.