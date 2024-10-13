"Это последняя часть Европы, которая приняла христианство". 700 шагов по столице Жемайтии с медведями

В Тельшяй нашу команду встречает затейливая скульптура — глобус Жемайтии, необычного этнографического региона Литвы. Этот глобус держат не атланты и не киты, а четыре медведя. В дальнейшем мы встретим медведей — на любой вкус и цвет — чуть ли не на каждом из наших 700 шагов.

В Тельшяй, по последним данным, 58 изображений медведей, медведиц с медвежатами, отпечатки лап и так далее. Одна из главных композиций, напоминающая Римскую волчицу, находится недалеко от Кафедральной площади. Это жемайтийский тотем – медведица, мать Жемайтии, которая везет на своей спине троих детей и двух медвежат. Как гласит городская легенда, некогда стоявший тут деревянный замок взяли враги — начался пожар, погибли жители, но чудом спаслись трое маленьких детей. Их приютила медведица с двумя медвежатами — и выкормила своим молоком. Считается, что после этого жемайтийы и стали похожи на медведей — спокойные, степенные, упорные. И отсюда же стереотип: ежели жемайтиец что решил — его не переубедить.