Это место в Паневежисе обязательно посещает и вильнюсская элита: некоторые товары стоят очень дешево

„Неужели вы думаете, что едва вернувшись из Германии, я побегу смотреть, кто и что написал в интернете? Детей я здесь не трудоустраивал, у них свой бизнес“, – сказал торговец.

На рынке есть павильон подержанной звукоаппаратуры, газонокосилок, деталей интерьера и техники для фотоателье. Владелец павильона сказал, что занимается этим бизнесом несколько десятилетий. Каждых три месяца он ездит за товарами в Германию, поэтому пока не решается начать продажи в интернете.

Трудно сказать, действительно ли здесь цены ниже, чем в крупных магазинах, но торговцы не скрывали, что после появления больших торговых центров конкуренция стала ощутимой.

На Паневежском рынке антиквариата и автомобилей можно найти не только подержанную технику, мебель, одежду, но и продукты, косметику.

В другом павильоне продают красивую посуду - конфетницы, статуэтки. Продавщица рассказала, что везет товар из Англии и Дании.

„Поэтому нельзя ограничиваться товарами одной группы. Раньше активно покупали газонокосилки, а сейчас две никак не могу с лета продать. Поэтому предложение должно быть разнообразным“, - делится торговец.

По его мнению, раньше люди покупали антикварную мебель и детали интерьера в усадьбы, а сейчас мода на усадьбы проходит.

„Люди их не покупают. Иногда приходится выбрасывать или дарить. Надо признать, что сейчас легче всего продать товары, которые нужны инвалидам или пожилым людям“, – сказал он.

Мужчина признал, что в последнее время торшеры перестали быть желанным товаром, они стоят в магазине годами.

Другие торговцы заметили, что если ты занимаешься техникой или спортивными товарами, следует следить за сезоном. Летом покупают газонокосилки и велосипеды, а перед зимой – тренажеры и лыжи.

„Эта работа - мое хобби, мой бизнес и моя жизнь“, – пошутила женщина.

У нее нет своей страницы в интернете, вещи она продает на платформе Vinted и через фейсбук.

„По интернету много покупают. Сложно сказать, почему, возможно людям лень подниматься и ехать. Меня торговля в интернете радует“, – сказала женщина.

„Покупают и посуду, все берут“, - сказала женщина, которая уже продает свои товары и по интернету.

По ее словам, люди покупают статуэтки для украшения домов.

„Я занимаюсь этим давно, с 1996 года. Мне эта работа нравится. Особенно нравится общаться с людьми“, – сказала она.

Меломаны могут найти на этом рынке виниловые пластинки. Один торговец показал пластинку с песнями Витаутаса Кярнагиса, которая в интернете стоит в несколько раз больше, чем у него на прилавке.

„Вот, сравните цены“, – показал он. Пожилой мужчина сказал, что торговля помогает ему заработать денег.

Далее идут павильоны с мебелью и деталями интерьера. Одна из торговок пила кофе.

„Я давно здесь работаю, но с перерывами. Павильон мы купили недавно, чтобы не перебираться с места на место“, – рассказала женщина.

Женщина сказала, что ездит за товаром в Германию уже 20 лет.