Это место в Паневежисе обязательно посещает и вильнюсская элита: некоторые товары стоят очень дешево

На Паневежском рынке антиквариата и автомобилей можно найти не только подержанную технику, мебель, одежду, но и продукты, косметику.
Трудно сказать, действительно ли здесь цены ниже, чем в крупных магазинах, но торговцы не скрывали, что после появления больших торговых центров конкуренция стала ощутимой.
На рынке есть павильон подержанной звукоаппаратуры, газонокосилок, деталей интерьера и техники для фотоателье. Владелец павильона сказал, что занимается этим бизнесом несколько десятилетий. Каждых три месяца он ездит за товарами в Германию, поэтому пока не решается начать продажи в интернете.
„Неужели вы думаете, что едва вернувшись из Германии, я побегу смотреть, кто и что написал в интернете? Детей я здесь не трудоустраивал, у них свой бизнес“, – сказал торговец.
Мужчина признал, что в последнее время торшеры перестали быть желанным товаром, они стоят в магазине годами.
„Люди их не покупают. Иногда приходится выбрасывать или дарить. Надо признать, что сейчас легче всего продать товары, которые нужны инвалидам или пожилым людям“, – сказал он.
По его мнению, раньше люди покупали антикварную мебель и детали интерьера в усадьбы, а сейчас мода на усадьбы проходит.
„Поэтому нельзя ограничиваться товарами одной группы. Раньше активно покупали газонокосилки, а сейчас две никак не могу с лета продать. Поэтому предложение должно быть разнообразным“, - делится торговец.
В другом павильоне продают красивую посуду - конфетницы, статуэтки. Продавщица рассказала, что везет товар из Англии и Дании.
„Я занимаюсь этим давно, с 1996 года. Мне эта работа нравится. Особенно нравится общаться с людьми“, – сказала она.
По ее словам, люди покупают статуэтки для украшения домов.
„Покупают и посуду, все берут“, - сказала женщина, которая уже продает свои товары и по интернету.
„По интернету много покупают. Сложно сказать, почему, возможно людям лень подниматься и ехать. Меня торговля в интернете радует“, – сказала женщина.
У нее нет своей страницы в интернете, вещи она продает на платформе Vinted и через фейсбук.
„Эта работа - мое хобби, мой бизнес и моя жизнь“, – пошутила женщина.
Другие торговцы заметили, что если ты занимаешься техникой или спортивными товарами, следует следить за сезоном. Летом покупают газонокосилки и велосипеды, а перед зимой – тренажеры и лыжи.
Меломаны могут найти на этом рынке виниловые пластинки. Один торговец показал пластинку с песнями Витаутаса Кярнагиса, которая в интернете стоит в несколько раз больше, чем у него на прилавке.
„Вот, сравните цены“, – показал он. Пожилой мужчина сказал, что торговля помогает ему заработать денег.
Далее идут павильоны с мебелью и деталями интерьера. Одна из торговок пила кофе.
„Я давно здесь работаю, но с перерывами. Павильон мы купили недавно, чтобы не перебираться с места на место“, – рассказала женщина.
Женщина сказала, что ездит за товаром в Германию уже 20 лет.
„Большой дом за счет этого бизнеса не построили, два раза в Турцию за год поехать тоже не можем, но на жизнь хватает, на хлеб с маслом и на путешествия по Литве“, – рассказала женщина.
По ее словам, сейчас люди уже не покупают сервизы, а ищут что-то интересное. Она заметила, что и немцы уже не отдают свои вещи по низким ценам.
Торговка Рамуте рассказала Delfi, что она замещает мужа, который 15 лет продает подержанную мебель и технику.
„Я его подменяю, пока он чинит машину. Бизнес стал неважным, раньше было лучше“, - рассказала женщина.
Рамуте сказала, что раньше люди покупали антикварную мебель, а сейчас покупают мебель в IKEA.
„Пожилые люди еще покупают фарфор и старую мебель, а молодежь - нет“, - поделилась она.
Женщина рассказала, что к ним приезжают покупатели из Вильнюса, например, работницы дизайнера Юозаса Статкявичюса купили несколько ваз для его коллекции.