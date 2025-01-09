Этнолог рассказал, какой будет оставшаяся часть зимы

Может, они чувствуют, что солнце дурачится, это год его активности, поэтому в природе могут быть перемены. Одним эти перемены на руку, другим из-за них приходится туго“, – сказал Климка.

Есть и другие приметы – что делают кроты, как мыши делали гнезда. Все показывало, что одни готовятся к страшным холодам, а другие – нет, совсем не делали больших запасов. Птицы, например, белки, запасаются желудями и орехами. Но в этом году все неоднозначно.

„Во-первых, это признаки живой природы. Например, свиристели прилетели в Литву только на Рождество. Обычно они появлялись раньше. Это значит, что их из тундры холода пока не вытесняют.

По его словам, многие приметы свидетельствуют о том, что погода будет переменчивой.

Он заметил, что некоторые дни могут быть холодными.

„Скажем, до 20 градусов мороза, сейчас для нас это холодно. А ведь в детстве, я помню, и -30 бывало, не надо было в школу идти. Многие говорят, что человек виноват в глобальном потеплении.

Но, наверное, не так сильно, как другие явления, которые сказываются на изменении климата“, – сказал этнолог.

По его словам, эти явления осложняют прогнозы погоды по признакам природы.

Он сказал, что ждет 25 января.