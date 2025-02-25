Этнолог – о весне: природа рассказывает, какой она будет

„Пока таких морозов не будет. Ожидается 4–6 градусов ниже нуля. Днем будет теплее, чем во вторник.

По ее словам, ночи станут теплее, чем предыдущие. Клюкина напомнила, что в ночь на вторник в Литве было -11 градусов мороза.

Похожей погода будет в четверг и в пятницу. Правда, небольшие осадки уже ожидаются на большей части территории Литвы“, – сказала Клюкина.

„Температура будет близка нулю, поэтому возможен гололед. Кроме того, прогнозируют ледяной дождь. На западе страны ожидается туман.

Она сказала, что в среду местами ожидаются небольшие осадки.

„Больше солнца будет на востоке, а на западе со второй половине дня ждут осадки и облачная погода“, – заметила она.

Если во вторник было 1–6, то в среду и в четверг уже 2–7 градусов тепла“, – прогнозировала Клюкина.

На вопрос о том, какой будет погода в выходные, синоптик сказала, что еще будет ниже нуля, особенно по ночам (1-2 градуса мороза).

„Днем будет от 0 до 5, от 1 до 6 градусов тепла. Сильного ветра не будет, поэтому ощущаемая температура будет близка фактической. В выходные ожидаются осадки, но небольшие“, – сказала она.