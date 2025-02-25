2025.02.25 16:21

Этнолог – о весне: природа рассказывает, какой она будет

 
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ru.DELFI.lt
Libertas Klimka
Libertas Klimka
ФОТО: Rinkos aikštė

В Литве потеплело, поэтому посещают мысли, неужели весна не за горами? Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Елена Клюкина сказала Žinių radijаs, что на этой неделе прогнозируют осадки и потепление. Этнолог Либертас Климка сделал прогноз относительно весны.

Клюкина сказала, что со вторника увеличится облачность.

„Больше солнца будет на востоке, а на западе со второй половине дня ждут осадки и облачная погода“, – заметила она.

Она сказала, что в среду местами ожидаются небольшие осадки.

„Температура будет близка нулю, поэтому возможен гололед. Кроме того, прогнозируют ледяной дождь. На западе страны ожидается туман.

Похожей погода будет в четверг и в пятницу. Правда, небольшие осадки уже ожидаются на большей части территории Литвы“, – сказала Клюкина.

По ее словам, ночи станут теплее, чем предыдущие. Клюкина напомнила, что в ночь на вторник в Литве было -11 градусов мороза.

„Пока таких морозов не будет. Ожидается 4–6 градусов ниже нуля. Днем будет теплее, чем во вторник.

Если во вторник было 1–6, то в среду и в четверг уже 2–7 градусов тепла“, – прогнозировала Клюкина.

На вопрос о том, какой будет погода в выходные, синоптик сказала, что еще будет ниже нуля, особенно по ночам (1-2 градуса мороза).

„Днем будет от 0 до 5, от 1 до 6 градусов тепла. Сильного ветра не будет, поэтому ощущаемая температура будет близка фактической. В выходные ожидаются осадки, но небольшие“, – сказала она.

Этнолог Климка в интервью на TV3.lt сказал, что в старину март характеризовали так: „днем течет, ночью морозит“. По его словам, поскольку жаворонок прилетел в Литву две недели назад, значит, тепло придет нескоро. Он прогнозировал, что в апреле погода будет неважной, дождливой и холодной.

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