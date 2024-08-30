Этим летом литовцы чаще выбирали уже проверенные туристические направления

По подсчетам Telia, больше всего мобильных данных этим летом использовали соотечественники, находившиеся в Германии, Польше, Латвии, Норвегии и Италии.
По данным компании, наибольший рост объемов роуминга был зафиксирован в Турции и Швейцарии – там спрос на мобильный интернет вырос на 93% и 70% соответственно.
„Германия и Норвегия уже несколько десятилетий лидируют среди тех, кто едет на заработки, а Польша и Латвия, до которых легко добраться на автомобиле, привлекают отдыхающих в качестве альтернативы литовскому взморью. Популярность Турции в этом году можно объяснить более ранним летним сезоном и чрезвычайно частыми рейсами из Литвы, между тем Швейцария, куда лыжники обычно отправляются зимой, могла бы заинтересовать соотечественников растущей популярностью активного отдыха в горах“, – цитируется в пресс-релизе руководитель компании мобильной и фиксированной связи Эгле-Соната Падагайте.
Как показывают данные компании, количество иностранцев, приехавших в Литву этим летом, по сравнению с прошлым годом изменилось незначительно. Судя по мобильным данным, большинство прибывших в Литву было из Норвегии, Великобритании, Польши, Германии и Латвии.