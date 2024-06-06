2024.06.06 07:10

Эти улицы Вильнюса лучше объезжать: где бывает больше всего ДТП

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje, Gariūnų gatvėje, apsivertė nuo kelio nulėkęs BMW
Vilniuje, Gariūnų gatvėje, apsivertė nuo kelio nulėkęs BMW
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Если вы не хотите попасть в ДТП в Вильнюсе, должны знать, на каких улицах надо проявлять больше всего бдительности. По данным страховщиков, почти 20% всех ДТП в столице происходят на пяти улицах, пишет портал madeinvilnius.lt.

„По количеству запросов на погашение страховок лидирует улица Укмергес. Далее идут проспекты Саванорю и Лайсвес, а также улицы Жирмуну и Озо. На этих улицах Вильнюса происходит почти 1/5 всех ДТП, поэтому там надо быть очень внимательными“, – сказал представитель компании Balcia Insurance SE Томас Лизунас.

„По нашим данным, весной, летом и осенью больше всего ДТП фиксируется в светлое время суток, в хорошую погоду –когда нет осадков и светит солнце. Похоже, водители расслабляются, теряют бдительность. В плохую погоду водители бывают более внимательными и собранными“, – сказал Лизунас, заметив, что чаще всего ДТП случаются не в часы пик.

„Чаще всего мы фиксируем незначительные повреждения: царапины, вмятины, разбитые фары или трещины на бамперах. Однако бывают и более серьезные повреждения. В прошлом году средняя компенсация составляла 1100 евро“, – продолжил он.

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