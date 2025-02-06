"Эти пять лет могут стать для Литвы золотыми": как жёсткая риторика Трампа отразится на Балтии

Президент США Дональд Трамп ещё до переизбрания был недоволен торговым дефицитом с ЕС и обещал ввести 10–20-процентные пошлины на весь импорт из Евросоюза. После вступления в должность американский лидер ввел пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики. Пошлины на товары соседей — Канады и Мексики — дойдут до 25 процентов. На канадские энергоресурсы установлена ставка на уровне 10 процентов. Аналогичная ставка действует для товаров из Китая. Собеседник Delfi экономист Александр Изгородин объяснил, к каким результатам приведёт введение десятипроцентной ставки и для Европы.
„Если на Европу будут 10%, то это абсолютно ничего не значит для европейской экономики. Никакие прогнозы не меняются, и европейские компании спокойно эти 10% абсорбируют. Я думаю, что в этом плане и бизнесу, и жителям нужно перестать паниковать и просто отличать резкую риторику [Трампа] от реальных возможностей. Это, кстати, даже очень хорошая новость и для балтийских стран, и для Литвы особенно. Объясню, почему. Немецкие и скандинавские компании, в целом, европейские компании, очень хотят остаться на рынке Америки. Потому что американская экономика растёт, в то время как европейская экономика стагнирует уже несколько лет. И европейские компании легко могут абсорбировать этот 10% тариф. Страны Европы, особенно Германия, где сильная промышленность, дадут Литве больше заказов на производство компонентов, потому что здесь это делать дешевле. Поэтому, если будет введен 10% тариф, это очень возможно. Я думаю, что Литва от этого только выиграет“.
Как пишут СМИ, новые тарифы, установленные Дональдом Трампом, в пять раз масштабнее, чем введенные в его первый срок. Они покрывают теперь 44% всего импорта в США. В одном из своих недавних выступлений Трамп также обратился к международным компаниям с предложением перенести производство в США, обещая „одни из самых низких“ налогов в мире. Вероятно, как раз переориентация и релокация мировых компаний в Америку и является ведущей задачей всей этой риторики, полагает Александр Изгородин.
„Этот момент и является самой главной целью Трампа. Не столько заработать государству из-за более высоких тарифов. Трамп понимает, что сейчас в мире идет деглобализация, и это на самом деле так. И нынешняя ситуация для Америки — это золотая возможность переманить производственные компании из Китая и особенно из Европы в США. Во-первых, это дешевая энергетика в Америке. Во-вторых, это рост экономики, потому что в то же время экономика Еврозоны стагнирует, а немецкая экономика практически находится на грани рецессии. Часть европейских компаний могут какую-то часть производства перенаправить в Америку и там открыть офис, просто потому, что риски повышения или снижения тарифов — это очень большие риски для бизнеса.
Я думаю, что мировая экономика очень сильно поменяется через 4 года после президенства Трампа. Эта тенденция будет только усиливаться, и американская экономика будет доминировать в мировой экономике в плане уровня силы экономического цикла. Китайская экономика, скорее всего, будет дальше стагнировать. Европейская экономика, скорее всего, будет расти, но очень медленно. Этот рост примерно процент-полтора - это мало. В то же время экономика Америки, скорее всего, будет расти очень бурными темпами“, — считает Александр Изгородин.
"Следующие пять лет могут стать для Литвы золотыми временами"
В четвертом квартале прошлого года экономика Литвы на фоне Евросоюза выглядела довольно убедительно — это одна из самых быстрорастущих экономик наряду с Испанией и Португалией. В чем секрет успеха?
„На самом деле экономика Литвы сильно удивила в прошлом году, потому что, несмотря на все трудности, экономика очень хорошо себя ведет. Хорошая новость, что экономику ведет вверх не какой-то один сектор, а несколько секторов. Это внутреннее потребление, потому что растет потребительская способность населения, зарплаты растут сильнее, чем инфляция. И в конце года это - сектор строительства, потому что, как мы видим из официальных цифр, жители Литвы вернулись к кредитованию. Все больше и больше жители берут новые кредиты на покупку жилья.
Это промышленность, потому что наши компании переняли заказы у немецкой промышленности. Сейчас тяжелая ситуация в странах, у которых сильная промышленность. Но здесь в эту группу теоретически попадает и Литва, потому что промышленность — это самый крупный сектор экономики Литвы. Это 20% от экономики Литвы и 75% от всего экспорта Литвы. Но в мире начинается новая тенденция деглобализации. И стагнирование, и падение даже промышленности Германии повлекло за собой очень большие структурные изменения. Когда у немецких промышленных компаний все хорошо, они больше и больше заказов на компоненты дают местным компания. Когда у промышленности Германии дело плохо, компании более заинтересованы какие-то производственные функции дать тем странам, в которых производить более дешево. И Литва очень хорошо поймала этот момент.
Если у нас получится сделать так, чтобы зарплаты расли вместе с производительностью, то для экономики Литвы вообще ничего не грозит, и следующие 5−6 лет будут золотыми для экономики Литвы“, — говорит Александр Изгородин.
"Государство не в один день проснулось и решило всё повысить"
После того, как стало известно, что с 1 июля цены на одноразовые билеты в повысятся два раза, а на долгосрочные — на 50%, журналисты посчитали: месячный билет на проезд в Вильнюсе будет дороже, чем в Риме или в Афинах. Недовольные вильнюссцы вышли на протест, а экономист, напротив, считает, что необходимость данной меры назрела давно:
„Цены не повышались с 2013 года. За это время поднялись зарплаты, выросли зарплаты водителей, поднялись цены на энергетику, акцизы. И для меня сюрприз, что цены на билет всё это время не поднимались. Здесь главная ошибка в коммуникации по этому вопросу. Может, есть смысл менять цены каждый год? Для этого же есть логическое объяснение, а не то, что государство проснулось в один день и решило повысить“.