2025.02.06 16:48

"Эти пять лет могут стать для Литвы золотыми": как жёсткая риторика Трампа отразится на Балтии

 
Подготовила Екатерина Орлова
ru.DELFI.lt

Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени ввести пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза . В ответ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла президента Трампа от введения новых таможенных пошлин на товары из Европы: она подчеркнула, что эскалацию в отношениях между штатами и европой необходимо предотвратить, как можно скорее начав конструктивный диалог. Президент Литвы Гитанас Науседа уверил, что инициатива Трампа напрямую не коснется Литвы, так как литовская торговля со штатами не столь интенсивна. Удастся ли нам в ЕС избежать торговой войны с США? В чём секрет успеха Литвы, которая попала в список лучших по темпам роста экономик ЕС. И как относиться к повышениям цен, в том числе и резкому подорожанию проезда? Локальные и глобальные темы прокомментировал экономист банка Citadele Александр Изгородин.

Президент США Дональд Трамп ещё до переизбрания был недоволен торговым дефицитом с ЕС и обещал ввести 10–20-процентные пошлины на весь импорт из Евросоюза. После вступления в должность американский лидер ввел пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики. Пошлины на товары соседей — Канады и Мексики — дойдут до 25 процентов. На канадские энергоресурсы установлена ставка на уровне 10 процентов. Аналогичная ставка действует для товаров из Китая. Собеседник Delfi экономист Александр Изгородин объяснил, к каким результатам приведёт введение десятипроцентной ставки и для Европы.

Александр Изгородин

„Если на Европу будут 10%, то это абсолютно ничего не значит для европейской экономики. Никакие прогнозы не меняются, и европейские компании спокойно эти 10% абсорбируют. Я думаю, что в этом плане и бизнесу, и жителям нужно перестать паниковать и просто отличать резкую риторику [Трампа] от реальных возможностей. Это, кстати, даже очень хорошая новость и для балтийских стран, и для Литвы особенно. Объясню, почему. Немецкие и скандинавские компании, в целом, европейские компании, очень хотят остаться на рынке Америки. Потому что американская экономика растёт, в то время как европейская экономика стагнирует уже несколько лет. И европейские компании легко могут абсорбировать этот 10% тариф. Страны Европы, особенно Германия, где сильная промышленность, дадут Литве больше заказов на производство компонентов, потому что здесь это делать дешевле. Поэтому, если будет введен 10% тариф, это очень возможно. Я думаю, что Литва от этого только выиграет“.

Как пишут СМИ, новые тарифы, установленные Дональдом Трампом, в пять раз масштабнее, чем введенные в его первый срок. Они покрывают теперь 44% всего импорта в США. В одном из своих недавних выступлений Трамп также обратился к международным компаниям с предложением перенести производство в США, обещая „одни из самых низких“ налогов в мире. Вероятно, как раз переориентация и релокация мировых компаний в Америку и является ведущей задачей всей этой риторики, полагает Александр Изгородин.

„Этот момент и является самой главной целью Трампа. Не столько заработать государству из-за более высоких тарифов. Трамп понимает, что сейчас в мире идет деглобализация, и это на самом деле так. И нынешняя ситуация для Америки — это золотая возможность переманить производственные компании из Китая и особенно из Европы в США. Во-первых, это дешевая энергетика в Америке. Во-вторых, это рост экономики, потому что в то же время экономика Еврозоны стагнирует, а немецкая экономика практически находится на грани рецессии. Часть европейских компаний могут какую-то часть производства перенаправить в Америку и там открыть офис, просто потому, что риски повышения или снижения тарифов — это очень большие риски для бизнеса.

Я думаю, что мировая экономика очень сильно поменяется через 4 года после президенства Трампа. Эта тенденция будет только усиливаться, и американская экономика будет доминировать в мировой экономике в плане уровня силы экономического цикла. Китайская экономика, скорее всего, будет дальше стагнировать. Европейская экономика, скорее всего, будет расти, но очень медленно. Этот рост примерно процент-полтора - это мало. В то же время экономика Америки, скорее всего, будет расти очень бурными темпами“, — считает Александр Изгородин.

"Следующие пять лет могут стать для Литвы золотыми временами"

В четвертом квартале прошлого года экономика Литвы на фоне Евросоюза выглядела довольно убедительно — это одна из самых быстрорастущих экономик наряду с Испанией и Португалией. В чем секрет успеха?

экономика

„На самом деле экономика Литвы сильно удивила в прошлом году, потому что, несмотря на все трудности, экономика очень хорошо себя ведет. Хорошая новость, что экономику ведет вверх не какой-то один сектор, а несколько секторов. Это внутреннее потребление, потому что растет потребительская способность населения, зарплаты растут сильнее, чем инфляция. И в конце года это - сектор строительства, потому что, как мы видим из официальных цифр, жители Литвы вернулись к кредитованию. Все больше и больше жители берут новые кредиты на покупку жилья.

Это промышленность, потому что наши компании переняли заказы у немецкой промышленности. Сейчас тяжелая ситуация в странах, у которых сильная промышленность. Но здесь в эту группу теоретически попадает и Литва, потому что промышленность — это самый крупный сектор экономики Литвы. Это 20% от экономики Литвы и 75% от всего экспорта Литвы. Но в мире начинается новая тенденция деглобализации. И стагнирование, и падение даже промышленности Германии повлекло за собой очень большие структурные изменения. Когда у немецких промышленных компаний все хорошо, они больше и больше заказов на компоненты дают местным компания. Когда у промышленности Германии дело плохо, компании более заинтересованы какие-то производственные функции дать тем странам, в которых производить более дешево. И Литва очень хорошо поймала этот момент.

Если у нас получится сделать так, чтобы зарплаты расли вместе с производительностью, то для экономики Литвы вообще ничего не грозит, и следующие 5−6 лет будут золотыми для экономики Литвы“, — говорит Александр Изгородин.

"Государство не в один день проснулось и решило всё повысить"

Общественный транспорт

После того, как стало известно, что с 1 июля цены на одноразовые билеты в повысятся два раза, а на долгосрочные — на 50%, журналисты посчитали: месячный билет на проезд в Вильнюсе будет дороже, чем в Риме или в Афинах. Недовольные вильнюссцы вышли на протест, а экономист, напротив, считает, что необходимость данной меры назрела давно:

„Цены не повышались с 2013 года. За это время поднялись зарплаты, выросли зарплаты водителей, поднялись цены на энергетику, акцизы. И для меня сюрприз, что цены на билет всё это время не поднимались. Здесь главная ошибка в коммуникации по этому вопросу. Может, есть смысл менять цены каждый год? Для этого же есть логическое объяснение, а не то, что государство проснулось в один день и решило повысить“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии