"Эти пять лет могут стать для Литвы золотыми": как жёсткая риторика Трампа отразится на Балтии

Президент США Дональд Трамп ещё до переизбрания был недоволен торговым дефицитом с ЕС и обещал ввести 10–20-процентные пошлины на весь импорт из Евросоюза . После вступления в должность американский лидер ввел пошлины на продукцию из Канады , Китая и Мексики . Пошлины на товары соседей — Канады и Мексики — дойдут до 25 процентов. На канадские энергоресурсы установлена ставка на уровне 10 процентов. Аналогичная ставка действует для товаров из Китая. Собеседник Delfi экономист Александр Изгородин объяснил, к каким результатам приведёт введение десятипроцентной ставки и для Европы.

„Если на Европу будут 10%, то это абсолютно ничего не значит для европейской экономики. Никакие прогнозы не меняются, и европейские компании спокойно эти 10% абсорбируют. Я думаю, что в этом плане и бизнесу, и жителям нужно перестать паниковать и просто отличать резкую риторику [Трампа] от реальных возможностей. Это, кстати, даже очень хорошая новость и для балтийских стран, и для Литвы особенно. Объясню, почему. Немецкие и скандинавские компании, в целом, европейские компании, очень хотят остаться на рынке Америки. Потому что американская экономика растёт, в то время как европейская экономика стагнирует уже несколько лет. И европейские компании легко могут абсорбировать этот 10% тариф. Страны Европы, особенно Германия, где сильная промышленность, дадут Литве больше заказов на производство компонентов, потому что здесь это делать дешевле. Поэтому, если будет введен 10% тариф, это очень возможно. Я думаю, что Литва от этого только выиграет“.