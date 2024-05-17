Эта тенденция вызывает беспокойство: города и многоквартирные дома переполнены, частные дома – роскошь

Люди пытаются реализовать себя в профессиональном плане и ищут экономическое благосостояние там, где оно доступно. Итак, когда мы говорим о жилье, скорее, говорим о возможностях. Ну, а города, чаще всего - то направление, в котором возможностей больше. Вильнюс в Литве - единственный быстрорастущий город. Но сейчас эти возможности роста снижаются – вообще, число жителей в нашей стране сократилось, дальнейший рост возможен только за счет иммиграции. Это сказывается на доступности жилья в городе. Что касается счастья, я бы не сказал, что жизнь в сельской местности, где мало людей, много земли или большая площадь жилья, обязательно с этим счастьем связана. Если там человек не может реализовать себя в профессиональном плане, не может осуществлять свои мечты, то, возможно, и не может чувствовать себя счастливым. В таком случае он перемещается туда, где таких возможностей больше. А в городах этих возможностей всегда было больше.