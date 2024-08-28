Эстонцы не скрывают радости: литовцы за выходные оставили в Таллинне несколько десятков тысяч евро

Чемпионом литовского Ironman (3,8 км плавание, 180 км езда на велосипеде и 42 км бег) в Таллинне стал Томас Бурбулис - 8:50:47 ч.
В общем зачете он занял высокое 6 место, а победил датчанин Магнус Вестергаард – 8:39:22 ч.
Второе место в общем зачете среди литовцев получил Мариюс Бутримавичюс – 8:59:43 ч., третье - Витаутас Язепчикас (9:13:27 ч.).
Чемпионкой Литвы на этой дистанции стала Рута Цимарманайте – 10:44 ч., в общем зачете – 14-е место.
Второе место заняла Эгле Чюжайте – 12:22:22 ч.
Всего на этой дистанции выступили 37 литовских спортсменов.
На дистанции Ironman 1,9 км/ 90 км/ 21 км в состязаниях участвовали 50 литовцев.
Лучший результат среди литовцев показал Гедиминас Паеда – 4:14:12 ч. Он на этой дистанции стал чемпионом Литвы 2024 г. Второе место - Мантас Яблонскис (4:16:19 ч.), третье – Эмилис Лаужикас (4:46:55 ч.).
Среди женщин первое место у Уне Наркунайте (4:59:09 ч.), второе – Аугманте Алишаускайте (5:35:58 ч.), третье – Раминта Далгедайте-Башкене.
Состязания Ironman в нашем регионе проводят только Польша и Эстония.
Регистрация стоит от 600 до 300 евро (зависит от дистанции).
Почему чемпионаты Литвы не проводят в Литве?
По словам генсека Литовской федерации триатлона Дайнюса Шимкайтиса, все упирается в финансы и количество спортсменов.
„Расходы – огромные, а участников мало. Еще один момент, в Литве нет полностью закрытых трасс – а в Таллинне все участники чувствуют себя защищенными.
Литовская федерация велоспорта также проводит чемпионаты в Латвии и Эстонии.
Лицензия на проведение состязаний Ironman стоит 150 000 евро за одно полное мероприятие, и 75 000 евро – за половину дистанции состязаний Ironman.