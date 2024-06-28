2024.06.28 08:05

Есть возможность выиграть поездку по Литве

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos gamta, Zarasai
Lietuvos gamta, Zarasai
ФОТО: Autorių nuotr.

Министерство экономики и инноваций вместе с компанией „Путешествуй по Литве“ объявляет в социальных сетях конкурс, победители которого получат в качестве приза поездку по Литве, а если приз достанется человеку из-за границы – он получит в подарок поездку в Литву. Цель инициативы - привлечь в страну тех, кто еще здесь не бывал Lietuvoje keliautojus pakviesti atvykti į mūsų šalį ir dalytis savo įspūdžiais socialiniuose tinkluose, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Поток туристов в этом году быстро приближается к допандемическому уровню. Мы верим, что в этом году, по сравнению с прошлым, поток вырастет на 1/4. Особенно важно по-прежнему распространять информацию о Литве, поэтому если ты - литовец или человек с литовскими корнями, но сейчас живешь в другой стране, или ты - иностранец, но тебе нравится наша страна, я призываю тебя приглашать в Литву и других“, – сказал вице-министр экономики Каролис Жемайтис.

Участники конкурса должны в социальных сетях Facebook или Instagram делиться фотографиями литовской природы, архитектуры, развлечений и других мест и бросить вызов своему другу или знакомому, который еще никогда не был в Литве или в конкретном ее месте, пригласить его посетить это место. Около записи с фото важно оставить хештег #LithuaniaCoCreate, а также следить за страницей Минэкономики на Facebook. Этот хештег с фотографией, сделанной в Литве, в социальной сети на странице Минэкономики на Facebook должен будет разместить человек, принявший вызов.

Люди, которые посетят Литву, не только будут путешествовать и делиться впечатлениями, но и будут состязаться за приз на сумму больше 1000 евро - поездку по Литве. Игра будет проходить до 26 сентября 2024 года. Победители станут известны путем жеребьевки – приз получат и те, кто бросил вызов, и те, кто его принял. Победителя объявят 27 сентября этого года.

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