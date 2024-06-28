Есть возможность выиграть поездку по Литве

„Поток туристов в этом году быстро приближается к допандемическому уровню. Мы верим, что в этом году, по сравнению с прошлым, поток вырастет на 1/4. Особенно важно по-прежнему распространять информацию о Литве, поэтому если ты - литовец или человек с литовскими корнями, но сейчас живешь в другой стране, или ты - иностранец, но тебе нравится наша страна, я призываю тебя приглашать в Литву и других“, – сказал вице-министр экономики Каролис Жемайтис.