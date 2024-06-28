Есть возможность выиграть поездку по Литве

„Поток туристов в этом году быстро приближается к допандемическому уровню. Мы верим, что в этом году, по сравнению с прошлым, поток вырастет на 1/4. Особенно важно по-прежнему распространять информацию о Литве, поэтому если ты - литовец или человек с литовскими корнями, но сейчас живешь в другой стране, или ты - иностранец, но тебе нравится наша страна, я призываю тебя приглашать в Литву и других“, – сказал вице-министр экономики Каролис Жемайтис.
Участники конкурса должны в социальных сетях Facebook или Instagram делиться фотографиями литовской природы, архитектуры, развлечений и других мест и бросить вызов своему другу или знакомому, который еще никогда не был в Литве или в конкретном ее месте, пригласить его посетить это место. Около записи с фото важно оставить хештег #LithuaniaCoCreate, а также следить за страницей Минэкономики на Facebook. Этот хештег с фотографией, сделанной в Литве, в социальной сети на странице Минэкономики на Facebook должен будет разместить человек, принявший вызов.
Люди, которые посетят Литву, не только будут путешествовать и делиться впечатлениями, но и будут состязаться за приз на сумму больше 1000 евро - поездку по Литве. Игра будет проходить до 26 сентября 2024 года. Победители станут известны путем жеребьевки – приз получат и те, кто бросил вызов, и те, кто его принял. Победителя объявят 27 сентября этого года.