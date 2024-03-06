Есть подозрение, что через Литву перевозится зерно с оккупированных территориий Украины

"Мы планируем провести комплексную проверку зерна, ввозимого в Литву из стран повышенного уровня риска, включая анализ происхождения зерна. По поводу последнего анализа мы консультируемся с Министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, поскольку только в Великобритании есть лаборатории, способные проверить происхождение зерна. Проверка вступит в силу в ближайшее время после согласования методологических требований", – сообщили агентству Elta в министерстве.

В Минсельхозе подтвердили, что 21 февраля было получено письмо министра сельского хозяйства Украины, в котором говорится, что Россия получает прибыль от экспорта зерна с оккупированных территорий Украины в третьи страны.

Сообщается, что одним из возможных путей экспорта похищенного зерна является использование транспортно-грузовых компаний и портов стран Балтии.