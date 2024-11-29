"Есть один-единственный вопрос, на который надо ответить". Авиаэкперт — о возможных причинах крушения самолета в Вильнюсе

Конечно, эти самописцы иногда используются и авиалиниями, для того чтобы контролировать различные тенденции пилотирования, эксплуатации самолета, чтобы делать какие-то изменения в правилах, в технологиях. Но в данном случае они будут использоваться, чтобы установить причину [падения самолета]. Это нужно для того, чтобы такое не повторилось в будущем.

— Черные ящики [так называются], потому что информацию из них можно взять только в лаборатории. Никто не может к ним подключиться и что-то сделать самостоятельно. Поэтому они „черные“ — запечатанные.

Накануне нашли черныя ящики — бортовые самописцы самолета (хотя на самом деле они оранжевые). Расскажите, пожалуйста, что они из себя представляют, что конкретно пишут и как могут помочь расследованию?

На вопросы журналистов об упавшем авиалайнере в эфире Delfi ответил авиаэксперт, пилот с 43-летним стажем Кястутис Загрецкас . 32 года он летал на самолетах той же серии, что и боинг, который потерпел крушение в Вильнюсе.

- То есть исследование бортовых самописцев, которое будет проводиться в зарубежной лаборатории, еще не означает, что мы стопроцентно получим ответ, что произошло?

Конечная цель — совместить эти данные со временем протекания полета, и тогда выяснится картина, по которой, возможно, получится установить причину. Но это еще не показатель, потому что причина могла возникнуть до происшествия — за часы и даже за дни.

Записываются все звуки в пилотской кабине. За дверями [кабины] ничего не записывается. Плюс регистрация параметров полета. Я не знаю точно модель записывающего устройства, который стоял на этом самолете, но фиксируются сотни параметров, начиная с положений плоскостей управления, рулей, закрылков и заканчивая параметрами работы двигателя и электронного оборудования.

Бортовые самописцы — это электронные устройства, регистраторы голоса. Они записывают все, что происходит в кабине. То есть все переговоры, все сигналы, к примеру, работу тримеров. Потому что всё имеет звук — и для экспретов это легко узнаваемые звуки: они понимают, что сработало или не сработало.

Чтобы установить [причину], иногда потребуется год, а иногда две-три недели — и всё выяснится. Я по радио слышал, что эти самописцы отправят в Германию, потому что там есть определенное оборудование и эксперты , чтобы расшифровать все эти чудовищные графики и выложить их на бумагу. Потом эти показания будут интерпретировать и связывать в логическую цепь.

— Нет, не означает. Но это где-то 80-90 процентов. Нам нужно [установить] не кто виноват, а почему это случилось — это самое главное. И, может быть, это человеческий фактор (потому что в авиации это 80 процентов). Но мы не можем сказать, что человеческий фактор — это пилоты. Это может быть, например, обслуживающий персонал, вовлеченный во всю эту работу.

— В той точке да. Существует безопасная высота, которая должна быть между этой траекторией и поверхностью земли. А он уклонился вниз, пролетел гораздо ниже и столкнулся с землей.

- То есть если бы он шел по той траектории, по которой каждый день самолеты идут на посадку, то в той точке, где он шел, самолеты идут выше?

— Как только появилась первая информация, возник один-единственный вопрос, на который надо ответить: почему самолет, вошедший в так называемую глиссаду (то есть на определенный посадочный курс и трехградусный пологий профиль к месту касания на полосе), уклонился с этого курса вниз, пошел по какому-то другому углу и столкнулся с землей?

- Когда произошла авария, было много записей с камер видеонаблюдения, которые фиксировали момент падения. Многие бросились анализировать траекторию, посадку, как самолет снижался. Вы заметили какие-то особенности?

Взлет и посадка — это самые сложные этапы, где каждая секунда дорога. Потому что каждую секунду принимается решение, делаются выводы, даются команды: самолет переконфигурируется, уменьшается скорость. А чтобы уменьшить, надо изменить профиль крыла. Это тоже занимает время. Автоматика чуть помедленнее это делает. Вручную можно быстрее, но надо иметь свежую голову, чтобы всю информацию обработать и совершить несколько действий в одно и то же время.

— Эта запись показывает, что пилоты почему-то все время опаздывали и скорость была чуть выше, чем требуется. На том этапе, на котором закончился полет, скорость должна быть плюс-минус 150 узлов — это 270 километров в час, а была где-то около 320-330 километров в час. Но это может быть обусловлено разными причинами — работой автоматизации, информацией, которую получает самолет с земли, многим. И, что самое главное (я, как пилот, считаю), от уровня стресса, уровня сосредоточения пилотов на этом этапе полета.

- А как насчет разговора пилота с диспетчером, который опубликовали в соцсетях? Он о чем-то говорит или там ничего необычного?

Если бы это случилось раньше, выше, то, действительно, обычно предупреждают все службы аэропорта, чтобы они подготовились к аварийной посадке. А здесь им не хватило чуть-чуть.

— Да. Или же они не заметили того внезапного отклонения, а потом надо было выходить из ситуации и просто не было времени - это же секунды. Они столкнулись с землей за 15-20 секунд до того момента, после которого должны были сесть на полосу. Это дело минуты. 60 секунд — а очень, очень много действий надо сделать. Поэтому я не могу сказать, что у них было время.

Из той записи переговоров появляются мысли, что они чуть-чуть опаздывали почему-то. Но это не вывод, что в этом причина. А может быть, двигатели отказали в последний момент? Такие случаи тоже бывали.

- То есть даже то, что большая часть экипажа осталась живой, - это не гарантия, что удастся быстро все выяснить, потому что они могли не понять, что произошло?

— Нет, они могли и не понять, и нельзя делать выводы только по показаниям пилотов. Они просто могли не заметить какие-то параметры, потому что смотрели в те секунды на какой-то другой прибор. Поэтому нельзя говорить определенно, что было.

- Руководитель Департамента спасения и противопожарной безопасности Ренатас Пожела в понедельник в эфире Delfi несколько раз говорил о том, что это счастливая случайность, что самолет упал не на жилой дом, а рядом. Можем ли мы сегодня говорить о счастливой случайности или в этом есть заслуга пилотов?