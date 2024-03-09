ЕСПЧ взялся за третье дело против Литвы в связи с тюрьмой ЦРУ

Представитель правительства в международном суде сообщает, что Литве передано ходатайство гражданина Саудовской Аравии Абда аль-Рахима Хусейна Мухаммада аль-Нашири, в котором заявитель жалуется на пытки и ограничения свободы, частной и семейной жизни в ходе специальной программы арестов и допросов ЦРУ США в рамках борьбы с терроризмом. Гражданин Саудовской Аравии утверждает, что его пытали в тюрьме ЦРУ в Литве , он жалуется на нарушение гарантий Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за грозящей ему смертной казни.

Согласно делу, Абд аль-Рахим Хусейн Мухаммад аль-Нашири был схвачен в октябре 2002 года в Дубае и с тех пор содержался в различных секретных местах содержания под стражей ЦРУ. США считали его одной из ключевых фигур террористической организации "Аль-Каида", которая способствовала взрывам посольств в Восточной Африке в 1998 году, а также атаке террористов-смертников в Йемене в 2000 году против эсминца ВМС США USS Cole и нападение при аналогичных обстоятельствах на французский танкер в Аденском заливе в 2002 году.