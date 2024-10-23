2024.10.23 17:17

ESO уже выплатил жителям 60 500 евро: некоторым облегчил условия подачи иска

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
ESO teikiamos kompensacijos už per audrą padarytus nuostolius
ESO teikiamos kompensacijos už per audrą padarytus nuostolius
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Летом после бури часть жителей Литвы надолго осталась без электричества. Эти люди подали заявки на получение компенсаций Energijos skirstymo operatorius (ESO). Компания информировала, что уже выплатила компенсации на сумму 60 500 евро, а также облегчила подачу заявок на компенсацию горючего для генераторов.

Летом после бури некоторые жители остались без электричества, не могли вести хозяйство и даже работать, за что критиковали компанию ESO.

В конце августа ESO сообщил, что компенсирует жителям убытки за использование генераторов - как купленных, так и взятых в аренду.

Дарюс из Паневежского района (Вайдокляй) в письме Delfi рассказал о своем опыте получения компенсации.

После бури 28–29 июля у него в доме электричества не было 5 суток. Пришлось пользоваться генератором, который он взял у коллеги.

Elektros generatorius

После предъявления квитанций за горючее ESO попросил представить договор об аренде генератора или счет за купленный генератор, этих документов у Дарюса не было. Однако вскоре он узнал, что все равно получит компенсацию.

„В понедельник мне сообщили, что переведут на мой счет 67,5 евро“, – сказал Дарюс.

Пресс-секретарь ESO Раса Юодкене подтвердила Delfi, что в октябре компания смягчила требования для получения компенсаций за горючее для генераторов.

„Мы увидели, что некоторые жители брали генераторы у друзей или знакомых или в аренду у физических лиц, поэтому у них не было договоров на покупку или аренду. Сейчас достаточно фото генератора и счета за горючее“, – сказала Delfi специалист.

За покупку или аренду генератора ESO компенсирует до 36 евро в сутки, за горючее – до 69 евро в сутки, прибавила она.

„За нанесенный ущерб на данный момент выплачено 60 500 евро“, – сказала Юодкене.

Всего заявки на компенсации подали 1600 жителей.

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