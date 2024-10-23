ESO уже выплатил жителям 60 500 евро: некоторым облегчил условия подачи иска

Летом после бури некоторые жители остались без электричества, не могли вести хозяйство и даже работать, за что критиковали компанию ESO.
В конце августа ESO сообщил, что компенсирует жителям убытки за использование генераторов - как купленных, так и взятых в аренду.
Дарюс из Паневежского района (Вайдокляй) в письме Delfi рассказал о своем опыте получения компенсации.
После бури 28–29 июля у него в доме электричества не было 5 суток. Пришлось пользоваться генератором, который он взял у коллеги.
После предъявления квитанций за горючее ESO попросил представить договор об аренде генератора или счет за купленный генератор, этих документов у Дарюса не было. Однако вскоре он узнал, что все равно получит компенсацию.
„В понедельник мне сообщили, что переведут на мой счет 67,5 евро“, – сказал Дарюс.
Пресс-секретарь ESO Раса Юодкене подтвердила Delfi, что в октябре компания смягчила требования для получения компенсаций за горючее для генераторов.
„Мы увидели, что некоторые жители брали генераторы у друзей или знакомых или в аренду у физических лиц, поэтому у них не было договоров на покупку или аренду. Сейчас достаточно фото генератора и счета за горючее“, – сказала Delfi специалист.
За покупку или аренду генератора ESO компенсирует до 36 евро в сутки, за горючее – до 69 евро в сутки, прибавила она.
„За нанесенный ущерб на данный момент выплачено 60 500 евро“, – сказала Юодкене.
Всего заявки на компенсации подали 1600 жителей.