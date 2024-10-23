ESO уже выплатил жителям 60 500 евро: некоторым облегчил условия подачи иска

Летом после бури некоторые жители остались без электричества, не могли вести хозяйство и даже работать, за что критиковали компанию ESO.

В конце августа ESO сообщил, что компенсирует жителям убытки за использование генераторов - как купленных, так и взятых в аренду.

Дарюс из Паневежского района (Вайдокляй) в письме Delfi рассказал о своем опыте получения компенсации.

После бури 28–29 июля у него в доме электричества не было 5 суток. Пришлось пользоваться генератором, который он взял у коллеги.