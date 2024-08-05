ESO: после урагана без электричества остаются еще 400 потребителей

Представитель ESO Раса Юодкене сказала, что работы затягиваются, поскольку на этот раз ветер оборвал много проводов.
„Потребителей, которые лишились электричества в результате того, что поваленные деревья обрывали провода, было очень много. (...) Если идентифицируют такой факт, мы выезжаем на место, то на месте обнаруживаем несколько повреждений - 3-4 - на одном участке“, – сказала Юодкене.
По данным ESO, сейчас зафиксировано 300 клиентов, которые после урагана получают некачественную услугу (не хватает одной фазы). Еще около 200 клиентов не подключены к новой сети, поэтому работники ESO должны поехать на место и выяснить, восстановлена ли подача услуги.
„Картой сбоев мы не можем руководствоваться, потому что на ней показывают и новые заявки клиентов, не связанные с последствиями урагана“, – сообщила Юодкене.
По данным ESO, в понедельник число людей, которые остались без электричества, немного увеличилось, поскольку поступили в выходные заявки из садоводческих хозяйств, усадеб и т.д. Остались и сложные случаи.
Напомним, что после бури, которая началась в прошлое воскресенье, часть клиентов осталась без электричества, ESO приняла решение выплатить компенсации некоторым домашним хозяйствам. Компенсацию получат люди, которые оставались без электричества больше 72 ч.