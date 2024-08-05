2024.08.05 10:14

ESO: после урагана без электричества остаются еще 400 потребителей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ESO darbuotojai šalina pažeistą elektros tinklą
ESO darbuotojai šalina pažeistą elektros tinklą
ФОТО: Lukas Balandis | ESO nuotr.

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) сообщает, что в понедельник утром без электричества еще оставались 400 потребителей. Напомним, что без электричества больше 160 000 жителей остались после урагана, который пронесся над Литвой неделю назад.

Представитель ESO Раса Юодкене сказала, что работы затягиваются, поскольку на этот раз ветер оборвал много проводов.

„Потребителей, которые лишились электричества в результате того, что поваленные деревья обрывали провода, было очень много. ﻿(...) Если идентифицируют такой факт, мы выезжаем на место, то на месте обнаруживаем несколько повреждений - 3-4 - на одном участке“, – сказала Юодкене.

По данным ESO, сейчас зафиксировано 300 клиентов, которые после урагана получают некачественную услугу (не хватает одной фазы). Еще около 200 клиентов не подключены к новой сети, поэтому работники ESO должны поехать на место и выяснить, восстановлена ли подача услуги.

„Картой сбоев мы не можем руководствоваться, потому что на ней показывают и новые заявки клиентов, не связанные с последствиями урагана“, – сообщила Юодкене.

По данным E﻿SO, в понедельник число людей, которые остались без электричества, немного увеличилось, поскольку поступили в выходные заявки из садоводческих хозяйств, усадеб и т.д. Остались и сложные случаи.

Напомним, что после бури, которая началась в прошлое воскресенье, часть клиентов осталась без электричества, ESO приняла решение выплатить компенсации некоторым домашним хозяйствам. Компенсацию получат люди, которые оставались без электричества больше 72 ч.

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