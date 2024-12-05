Если вы не умеете сортировать мусор – его не увезут, могут также назначить штраф 600 евро

В Кедайняйском районе борются с жителями, которые не сортируют мусор. Отныне мусор не будут вывозить, если в контейнерах для вторсырья будут отходы, которых там не должно быть. Кроме того, жителям угрожают штрафами! За неправильную сортировку штраф 600 евро, пишет портал Rinkos aikštė.