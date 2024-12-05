Если вы не умеете сортировать мусор – его не увезут, могут также назначить штраф 600 евро

Представитель администрации муниципалитета Кедайняйского района Гинтаре Кундротайте-Козинс сказала, что сейчас перед тем, как забрать вторсырье, работники коммунального хозяйства визуально оценят содержимое контейнеров. Если они обнаружат там неподходящий мусор, то содержимое контейнера вывозить не будут. В следующий раз по графику приедут снова и проверят содержимое.
Ранее муниципалитет проводил превентивные проверки. Уже тогда выяснилось, что жители не умеют сортировать мусор и к примеру, в контейнер для бумаги бросают... использованную туалетную бумагу, растительные отходы, автодетали и стройматериалы.
Выяснилось, что жители неправильно сортируют и стекло.
„Очень важно, чтобы физические и юридические лица руководствовались информацией, представленной на контейнерах“, – сказала Кундротайте-Козинс.
Пока все внимание обращено на владельцев частных домов и их сортировке, на жителей многоквартирных домов оказывают меньшее давление.
Несмотря на то, что на многих площадках сортировки мусора у многоквартирных домов установлены видеокамеры, это не защищает от неправильной сортировки.
„Около многоквартирных домов ведется видеонаблюдение. Жители стали сортировать мусор сознательнее, но ошибки все еще допускают.
Сейчас созданы все условия для ответственной сортировки, все могут совершенствовать свои навыки. Администрация муниципалитета Кедайняйского района постоянно проводит на эту тему беседы, распространяет информацию о правильной сортировке, побуждает к воспитанию навыков уже в воспитательных учреждениях, чтобы ответственная сортировка стала неотъемлемой частью жизни“, – сказала Кундротайте-Козинс.
О том, что мусор надо бросать только в свои контейнеры уже информировали и муниципалитеты Вильнюса и Каунаса. За нарушение порядка грозят штрафы